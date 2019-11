Serie A2 femminile: risultati, classifica e prossimo turno dei due gironi

Ancora un tie-break in una partita all’ultimo respiro, come quattro giorni prima in coppa con Brescia, ma questa volta sfavorevole al Fenera Chieri ’76 che cede 2-3 alla Lpm Bam Mondovì. Un risultato che premia la squadra che nel complesso si è dimostrata più brillante e più lucida nei momenti decisivi. Un punto guadagnato per le chieresi che in una giornata non ottimale limitano i danni riuscendo a muovere la classifica con un punticino. […]