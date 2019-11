Seconda sconfitta consecutiva per la P2P. Coach Barbieri: “Ci sono comunque segnali di crescita”

Di Redazione

Un set vinto (il secondo) poi tanto Mondoví, in battuta e in attacco: la P2P Smilers incassa in Piemonte la sua seconda sconfitta consecutiva (3-1 parziali 25-18, 23-25, 12-25, 15-25) e si prepara da domenica 24 novembre (sfida al Montecchio, ore 16) a vivere necessariamente un altro campionato. Non solo perché sarà il giro di boa della stagione regolare ma anche perché si tratterà del primo di numerosi “match point” casalinghi da non fallire dopo un girone di andata giocato quasi sempre fuori casa, per due volte con due trasferte consecutive.

Zero punti, dunque, al termine del secondo viaggio di fila lontano dal palazzetto dello sport di Pontecagnano Faiano. Coach Barbieri commenta così: “Abbiamo evidenziato comunque segnali di crescita, perché siamo riusciti a conquistare un secondo set giocando bene contro una squadra così forte. Il livello di crescita raggiunto, però, non é ancora sufficiente per portare a casa questi tipi di partite. E’ vero che la settimana scorsa c’era riuscita Marsala rosicchiando un punticino ma giocava in casa propria. La partita ha “vissuto” due momenti importanti: nel terzo, loro hanno avuto due ottimi turni di battuta, hanno rastrellato punti e scavato due solchi importanti; nel quarto, che poteva essere il parziale spartiacque, siamo calati fisicamente e atleticamente”.

A proposito di tenuta fisica e atletica, Barbieri si sofferma anche sui progressi e sugli eventuali step che attendono Bartesaghi, reduce da un fastidioso infortunio ma nel roster e nelle rotazioni già dalla precedente sfida di Macerata: “Sta bene, é guarita, ha avuto un buon impatto e ci ha dato una mano quando é stata chiamata in causa. Nel quarto set ho fatto una scelta diversa, tenuto conto della grande efficacia delle battute avversarie e quindi della necessità di rinforzare la ricezione”. Ora sotto con Montecchio: “Dobbiamo conquistare punti, in casa adesso dobbiamo farci valere. E’ necessario riprendere a tutti i costi il nostro cammino tra le mura amiche”.

