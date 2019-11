Pool Libertas, il giovane Pietro De Rosa al collegiale di coach Velasco

Di Redazione

Uno dei nostri giovani atleti, Pietro De Rosa, partirà domani, lunedì 18 Novembre, per il collegiale nazionale nell’ambito del progetto di qualificazione del settore giovanile maschile diretto da Coach Julio Velasco. Il mini-raduno è previsto fino a domenica 24 Novembre alla presenza di tutto lo staff giovanile nazionale, che comprende anche Coach Monica Cresta e Coach Vincenzo Fanizza, oltre all’ex allenatore della Nazionale Italiana.

Grande soddisfazione viene espressa dal Presidente Ambrogio Molteni: “Siamo molto contenti di questa convocazione. Questo ci dà ulteriore conferma che l’investimento che abbiamo fatto in questi anni nel settore giovanile sta dando ottimi frutti, e che stiamo lavorando nella direzione giusta”.

“Il ragazzo è partito dal bacino di Como – racconta Coach Nadia Cravagna, la nostra responsabile del settore giovanile – e, arrivato lo scorso anno al bacino di Cantù, ha subito mostrato una grande propensione per questo sport. Pur avendo leve lunghe, ha dimostrato di possedere delle buone caratteristiche coordinative e capacità di anticipazione nella lettura. Abbiamo così deciso di inserirlo nel gruppo della Serie D Under 20 e, come previsto, non ha avuto problemi di adattamento. Siamo stati molto felici della sua convocazione per lo stage a Roma con Julio Velasco, ma sia noi che il ragazzo siamo altrettanto certi che il suo lavoro sia solo all’inizio. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo, e siamo certi che questa sia una grande opportunità che sarà parte importante del bagaglio formativo del ragazzo”.

“Sono molto contento – dice il ragazzo – di avere l’opportunità di allenarmi con i migliori giocatori della mia età, e con un staff tecnico d’eccezione. Sono sicuro che questa esperienza sarà un’occasione per migliorarmi sia a livello tecnico che a livello umano”.

Altri nostri giocatori, quali Luca Pirovano, sono sotto osservazione nel percorso di avvicinamento al Trofeo Delle Regioni 2020 della Selezione Lombardia sotto la guida di Daniele Morato, Max Redaelli e Giacomo Carenzi.

(Fonte: comunicato stampa)