L’Itas Trentino la spunta di misura in casa di una coriacea Milano. Abdel Aziz finisce ko

Di Paola Lopez Marchetti

Trento vince per 3-1 la sfida contro Milano all’Allianz Cloud e rimane ancora imbattuta al termine della sesta giornata. Una partita a cui i padroni di casa arrivavano riposati, ma con la consapevolezza dell’assenza dei due centrali Alletti e Piano. Dall’altro lato un’Itas reduce dal successo casalingo di mercoledì su Piacenza.

La cronaca: inizia meglio la squadra di Piazza, che grazie a un ottimo lavoro muro-difesa si porta subito sul 3-0 e costringe Lorenzetti a chiedere il primo time out. Niente da fare, la squadra trentina sembra non essere ancora entrata in campo (6-2). Continua così la serie dei meneghini che con Nimir e Petric, sia in attacco che in difesa, riescono a dominare il campo in maniera efficiente (10-4). Dall’altro lato, Candellaro, Cebulj e Lisinac passano per i trentini in maniera sporadica. Milano domina il gioco con un’attitudine agguerrita e decisa (15-10). Con il contributo di Vettori e Lisinac (18-14) sembra poter nascere il recupero di Trento che riesce a ridurre le distanze, però ancora Nimir (88% attacco) e Petric (100% attacco) sono imprendibili per la difesa gialloblù. Vettori lascia in rete la sua palla di servizio e regala il primo set ai padroni di casa per 25-18.

Parte ancora forte la squadra di Piazza nel secondo set, ma Trento rientra subito in campo con Kovacevic e Vettori e si lotta punto a punto (6-6). Kozamernik e Nimir portano i meneghini a un minimo vantaggio (11-9) ma la partita è già più equilibrata. L’ingresso di Russell è sostanziale per il recupero giallobù, specialmente in battuta, però Milano è sempre avanti (14-12) con Nimir come top scorer (6) e Clevenot incisivo al servizio (20-17). Sbertoli e i primi tempi con Kozamernik diventano una formula vincente nel set. Nel finale si torna punto a punto (22-22) ed è Trento a essere avanti per prima volta con il primo set ball, annullato da un grandissimo Nimir. Russell rimette l’Itas sulla strada giusta e firma il 26-24 che dà il primo set ai trentini.

Sulle ali dell’entusiasmo è Trento che parte meglio nel terzo (2-4) con Vettori e Russell formidabili in attacco e un muro impenetrabile (4-7). Clevenot, Petric e Nimir provano a ridurre il distacco per la squadra di casa (8-10), ma i gialloblù sono costanti e riescono a mantenere il vantaggio. Milano diventa troppo fallosa e Trento ne approfitta (12-16). I gialloblu con Russell (60% attacco- 9 punti) e compagnia riescono a destabilizzare la difesa meneghina e prendono 5 punti di vantaggio fondamentali in vista della fase finale del parziale (16-21). Vettori (67% attacco) fa due ace di seguito e dopo un triplo muro, i trentini chiudono il terzo parziale 18-25.

Milano non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità di vincere in casa e inizia meglio nel quarto (3-1), ma perde Nimir per che esce per una contusione dopo che nel set precedente aveva difeso una palla finendo contro i cartelloni pubblicitari. Trento recupera con un muro efficiente e la pressione in battuta (4-6). Con Kovacevic e Russell in ottima forma, i trentini dominano completamente il gioco contro una Milano che non è più precisa come nel primo parziale (7-12). Trento è insuperabile a muro, precisa in attacco e forte in battuta, Milano non riesce a fare il suo gioco e si mostra ancora troppo inconstante (14-19). Lo stadio esplode con ogni punto lombardo e questo fa effetto sulla squadra meneghina che riesce a recuperare e riportarsi a meno 2 nel finale (19-21). Però Giannelli fa una magia e porta i suoi al 20-23, Lisinic conferma il match point e una battuta out di Milano segna il 21-25 e la vittoria di Trento per 3-1.

MVP è Russell che si mette in luce con 16 punti e 44% di attacco. Per quanto riguarda i dati di squadra, è Milano a far meglio in attacco con il 54% e 56 punti contro il 50% e 53 punti di Trento; parità a muro con 11 punti ciascuno.

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – ITAS TRENTINO: 1-3 (25-18, 24-26, 18-25, 21-25)

Allianz Powervolley Milano: Nimir 22, Hoffer 0, Basic 0, Kozamernik 9, Sbertoli 0, Petric 12, Gironi 14, Weber 0, Clevenot 12, Pesaresi (L). N.e.: Izzo. All. Piazza.

Itas Trentino: Russell 16, Vettori 17, Giannelli 2, Grebennikov (L), Candellaro 11, Cebulj 3, Lisinac 8, Kovacevic 12. N.e.: Michieletto, Daldello, De Angelis (L), Djuric, Codarin, Sosa. All. Lorenzetti.

NOTE

Durata set: 23’, 29’, 26’, 26’. Durata totale: 1h e 44.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 17, muri 11, attacco 54%, 36% (20% perfette) in ricezione.

Itas Trentino: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, muri 11, attacco 50%, 39% (24% perfette) in ricezione. Cartellino verde per Sbertoli sul 5-5 del secondo set.