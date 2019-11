SuperLega: Modena perde la sua prima partita mentre convince la neopromossa Piacenza

Di Redazione

La 6a giornata di SuperLega vede il trionfo della Lube nel big match contro la Leo Shoes Modena. Altro risultato netto per i Block Devils contro Vibo Valentia, per la Calzedonia Verona alla Kioene Arena e per Ravenna corsara in casa della Top Volley Latina. L’Itas Trentino rischia il primo set ma poi rimonta e chiude il match contro Milano 3-1. Maratona e festeggiamenti per la Gas Sales che la spunta al tie break contro Monza.

Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-17, 25-17)

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)

Allianz Milano-Itas Trentino 1-3 (25-18, 24-26, 18-25, 21-25)

Kioene Padova-Calzedonia Verona 0-3 (19-25, 17-25, 21-25)

Top Volley Latina-Consar Ravenna 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)

Gas Sales Piacenza-Vero Volley Monza 3-2 (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12)

Riposa: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora