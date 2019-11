La Gas Sales Piacenza accoglie Monza al PalaBanca. In palio punti importanti

Di Redazione

La Gas Sales Piacenza torna a giocare davanti al proprio pubblico nella sesta giornata di campionato di Superlega Credem Banca in programma domenica 17 novembre alle ore 18 che vedrà contrapposta la squadra biancorossa alla compagine di Vero Volley Monza.

Una settimana intesa quella della Gas Sales Piacenza: dopo la prima vittoria stagionale conquistata proprio domenica scorsa al PalaBanca contro Vibo Valentia, la truppa di mister Gardini si è dovuta scontrare mercoledì sera contro una delle corazzate del campionato, l’Itas Trentino che ha messo in campo tutto il suo potenziale, lasciando ai biancorossi solo il terzo set.

La sfida di domenica rappresenta, dunque, un’occasione per ripartire e tornare a fare punti per Fei e compagni, anche se la squadra monzese guidata da mister Soli ha dimostrato di essere in netta crescita e mercoledì sera contro Ravenna ha ottenuto la prima vittoria in questa regular season. Un’iniezione di fiducia per Vero Volley Monza che può contare, inoltre, sul top scorer del campionato, lo schiacciatore polacco Bartosz Kurek, che con i suoi 119 punti, rappresenta una delle punte di diamante di Monza e in generale di questo campionato.

La partita di domenica sera avrà un sapore speciale per il numero 9 della Gas Sales Piacenza: Iacopo Botto. Lo schiacciatore spezzino, infatti, dopo aver trascorso a Monza ben 7 stagioni ha lasciato in estate la Lombardia, convinto dal progetto della società emiliana e mette in guardia proprio gli ex compagni in vista dello scontro al PalaBanca:

“Arriviamo a questa sfida molto carichi e desiderosi di rifarci dopo la partita contro Trento giocata in settimana. In queste gare disputate fino ad oggi si sono visti dei miglioramenti ma dobbiamo continuare a crescere per arrivare al livello di gioco che ci siamo prefissati. Monza arriva da una vittoria e si presenterà al PalaBanca carica: è una squadra che, con l’innesto di Kurek, ha alzato il suo livello rispetto allo scorso anno. Sarà per noi una partita importante che dovremo giocare con pazienza e con la testa”.

In casa Gas Sales Piacenza, inoltre, è ormai partito il conto alla rovescia per il record di punti che capitan Fei potrebbe raggiungere già domenica sera: all’opposto di Saronno mancano, infatti, solo 9 punti per diventare il miglior realizzatore di sempre scavalcando il suo attuale direttore generale Hristo Zlatanov fermo a quota 9688 punti.

La partita tra Gas Sales Piacenza e Vero Volley Monza sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport alle ore 18

EX: Iacopo Botto a Monza dal 2012 al 2018, Riccardo Copelli a Monza nel 2015-2016



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Thomas Beretta – 3 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza), Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 100 (Vero Volley Monza), Viktor Yosifov – 9 punti ai 1500 (Vero Volley Monza).

In Carriera: Botto Iacopo – 12 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza).

Nuovo gioco al Palabanca!

Debutterà domenica 17 novembre il nuovo gioco a coppie che coinvolgerà il pubblico presente sugli spalti del PalaBanca nei cambi set. Cinque coppie si sfideranno sotto rete a colpi di palleggi e bagher: in palio biglietti del Circo Alis e articoli tecnici della Gas Sales Piacenza.

Nel secondo cambio set le coppie in gara scenderanno in campo sul taraflex del PalaBanca, tre i livelli da superare della durata di trenta secondi ciascuno. Chi riuscirà a fare il maggior numero di scambi di palleggi e bagher si aggiudicherà i premi messi in palio dalla Gas Sales Piacenza.

Tutte le informazioni saranno date in occasione del primo cambio set. Per partecipare è possibile iscriversi all’angolo del merchandising tra il primo e il secondo set.

(Fonte: comunicato stampa)