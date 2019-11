Kioene Padova, tutto pronto per il derby con Verona. Randazzo: “Dovremo metterli in difficoltà al servizio”

Di Redazione

Tutto pronto per il derby numero 25 tra Kioene Padova e Calzedonia Verona. Alle ore 18.00 di domenica 17 novembre la Kioene Arena ospiterà il secondo match casalingo consecutivo. Ospiti saranno appunto i “cugini” veronesi, che in questa stagione sono già stati affrontati per due volte in amichevole (entrambe le sfide sono state vinte dalla Calzedonia).

I precedenti in gare ufficiali contano finora 15 successi per Verona contro i 9 di Padova, gli ultimi due dei quali avvenuti la scorsa stagione (1-3 all’AGSM Forum e 3-0 alla Kioene Arena). Best scorer degli scaligeri è l’opposto Stephen Boyer, autore di 90 punti in 5 gare disputate e attualmente terzo miglior realizzatore della Superlega. Unico ex di turno è lo schiacciatore Luigi Randazzo, che è tornato ad allenarsi regolarmente dopo l’influenza che la scorsa settimana lo ha costretto a saltare la trasferta di Sora e a guardare il match con Perugia dalla panchina.



«A prescindere dal risultato della loro ultima sfida con Civitanova – dice Randazzo – Verona sta giocando bene. L’ingresso del nuovo giocatore ha dato loro un nuovo assetto ma è una squadra molto compatta che sa esprimere un ottimo gioco. Detto questo, noi scenderemo in campo per raccogliere punti e faremo del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo. Io ora sto bene, per cui sono pronto a dare il mio contributo alla squadra».



Su cosa bisognerà puntare per cercare di scardinare il loro gioco? «Anzitutto sul nostro servizio. Dovremo riuscire a metterli in difficoltà in ricezione per poter sfruttare anche il nostro muro».



INTRATTENIMENTO IN CAMPO. L’intrattenimento tra un set e l’altro del derby con Verona sarà assicurato dalle esibizioni dei gruppi Kaboom e Dangerous della polisportiva Union Vigonza. Hip hop ed energia accompagneranno gli spettatori durante tutto il match.



LA SETTIMANA PROSSIMA TRENTO E LATINA. Alle 20.30 di mercoledì 20 novembre la BLM Group Arena ospiterà la sfida tra Itas Trentino e Kioene Padova (diretta Eleven Sports). Sabato 23 novembre, in occasione dell’anticipo delle ore 18.00 alla Kioene Arena con la Top Volley Latina, la Società bianconera lancia la promozione “Padova chiama Veneto”, riservata alle società Fipav Veneto. La promozione è indirizzata ad atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori e prevede un biglietto di gradinata non numerata al prezzo speciale al prezzo di 3 Euro. Tutte le informazioni per aderire le potete trovare sul sito www.pallavolopadova.com. Per tutti le prevendite per questa sfida sono comunque già aperte nella sezione Biglietteria-Biglietti su www.pallavolopadova.com.



CON MONZA SI ANTICIPA AL 21 DICEMBRE. La sfida Vero Volley Monza – Kioene Padova, prevista inizialmente per domenica 22 dicembre, sarà anticipata alle ore 18.00 di sabato 21 dicembre con diretta televisiva su Rai Sport.



CURIOSITA’ DALLO STAFF BIANCONERO. Il direttore sportivo Stefano Santuz è stato confermato nel nuovo Consiglio d’Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A. L’Assemblea ha inoltre ufficializzato l’elezione del nuovo presidente della Lega Pallavolo, Diego Mosna. In occasione della sfida di giovedì tra Padova e Perugia, la Società patavina ha consegnato ad Alessandro La Torre – storico custode della Kioene Arena – una maglia celebrativa per festeggiare la sua trentesima stagione consecutiva al fianco dei bianconeri. Inoltre questa sera a Milano lo speaker Gianluca Garghella sarà la voce in campo della Supercoppa italiana di pallavolo femminile.

