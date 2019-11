Domani pomeriggio la Emma Villas Aubay Siena ospita la Pool Libertas Cantù

Di Redazione

È giorno di vigilia per la partita tra la Emma Villas Aubay Siena e la Pool Libertas Cantù, in programma domenica 17 novembre al PalaEstra a partire dalle ore 18 e valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile.

Siena ha fin qui un ruolino di tre vittorie e una sconfitta ed è quarta in classifica con 8 punti conquistati. I brianzoli hanno un solo punto (ottenuto in Puglia, nella sconfitta al tiebreak in casa della Materdomini Castellana Grotte) e hanno fino ad ora perso tutti e quattro i match disputati, l’ultimo dei quali in casa contro la Bcc Castellana Grotte per 0-3.

Siena ha invece vissuto la scorsa settimana una bellissima serata a Bergamo, centrando la vittoria per tre set a uno sul difficile e sempre ostico campo dell’Olimpia. Nell’occasione l’opposto senese Yuri Romanò è stato giudicato mvp dell’incontro, come era successo anche nella precedente sfida di campionato in casa contro la Kemas Lamipel Santa Croce.

Tuttavia in un campionato come questo, contraddistinto da tanto equilibrio, è fondamentale mantenere una continuità di risultati. E quindi è cruciale cercare di fare bene anche domani pomeriggio contro una squadra come Cantù che è certamente alla ricerca di una buona prestazione e di una prova che possa portare in Brianza dei punti pesanti.

Carmelo Gitto, classe 1987, è uno dei giocatori più esperti nel team senese di questa stagione. Il suo valore e la sua qualità li ha già evidenziati e messi in mostra nelle prime partite ufficiali del campionato. In vista della gara contro Cantù il centrale della Emma Villas Aubay afferma: “Cantù ha un roster nel quale sono presenti giocatori di qualità e di esperienza. L’opposto Raydel Poey è certamente un elemento da non sottovalutare, ha ottime doti fisiche e può decidere una partita in qualsiasi momento.

Noi dovremo essere bravi a non farlo entrare in serie. Anche in banda Cantù ha qualità, Cominetti ad esempio sta facendo bene. Noi a Bergamo abbiamo disputato una buona gara contro una formazione che ambisce alla vittoria del campionato, dobbiamo tentare di proseguire su quella strada.

D’altronde ogni giorno lavoriamo in palestra per crescere e per migliorare. Stiamo dimostrando di essere in crescita, tuttavia non dobbiamo essere appagati, servono concentrazione e attenzione per realizzare altre buone prestazioni”.

(Fonte: comunicato stampa)