Domani all’Allianz Cloud Milano affronta i Campioni del Mondo di Trento

Ritorno all’Allianz Cloud per Milano che si prepara per la sesta giornata del campionato di Superlega. Dopo aver osservato il proprio turno di riposo, l’Allianz Powervolley torna a giocare tra le mura amiche dell’impianto meneghino contro un avversario di altissimo livello come l’Itas Trentino. Sarà infatti la formazione trentina l’avversario di Milano con l’appuntamento in programma domani alle ore 18.00 all’Allianz Cloud.

Con 9 punti in 4 gare, Milano sta costruendo il proprio percorso in Superlega su solide basi. La guida tecnica di coach Piazza ha dato sicurezze ed imprevedibilità al gioco milanese, capace di saper andare oltre le difficoltà dettate dalle lunghe assenze di Piano ed Alletti, alle prese con i rispettivi problemi fisici. La vitalità di Nimir Abdel Aziz si sta rilevando un’arma fin qui determinante per Piazza ed il suo staff tecnico, supportato dall’esperienza di Petric e dalla classe di Clevenot, mentre è una piacevole costanza la maturità in regia del classe ’98 Sbertoli.

Dall’altra parte della rete Milano troverà una Trento in forma smagliante che nelle prime cinque giornate ha infilato altrettanti successi, perdendo per strada un solo punto al tie break in casa contro Verona. Il tecnico dei trentini Lorenzetti, oltre a poter contare sul talento di Giannelli, si trova una squadra con attaccanti potenti, potendo gestire tre campioni del calibro di Russel, Kovacevic e Cebulj in posto 4. Saranno loro, insieme all’opposto Vettori, gli avversari che Milano dovrà tenere nel mirino, offrendo una grande prestazione a muro ed in difesa.

Di certo ci sono tutte le condizioni per un grande spettacolo all’Allianz Cloud che, poco prima dell’inizio del match, vedrà la testimonianza di Alessio Tavecchio della Fondazione Alessio Tavecchio ONLUS, in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada promossa all’interno del progetto volley4all sviluppato da Powervolley e Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Uno spettacolo in cui Milano vuole essere protagonista, tenendo alta l’attenzione in questo big match, come si evince dalle parole di coach Piazza: «Giochiamo contro una squadra che è già rodata e che lavora insieme da un paio di anni. Sappiamo che hanno dei giocatori molto forti in posto 4 che sono tutti intercambiabili: non è un caso, infatti, che abbiano giocato tutti lo stesso numero di partite. Trento è una squadra in salute e noi dovremo essere molto bravi ed attenti per cercare di limitare i loro battitori ed i loro attaccanti».

STATISTICHE

Il match Itas Trentino – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 12 tra le due società. 1 vittoria per Milano, 9 successi per Trento.

EX

Jan Kozamernik a Trento nel 2017-2018, Klemen Cebulj a Milano nel 2017-2018 e nel 2018-2019 (dal 07/03/2019), Nicola Daldello a Milano nel 2017-2018.

DIRETTA TV

Il match Allianz Powervolley Milano – Itas Trentino sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sport a partire dalle ore 18.00.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Nimir, Kozamernik – Clevenot, Petric – Gironi, Pesaresi (L). All. Piazza.

Itas Tretino: Giannelli – Vettori, Lisinac – Candellaro, Kovacevic – Russell, Grebennikov (L). All. Lorenzetti.

Arbitri: Pucher – Lot. Terzo arbitro: Cacco.

Impianto: Allianz Cloud di Milano.

(Fonte: comunicato stampa)