Delta Informatica Trentino in terra siciliana per l’immediato riscatto. Le gialloblù faranno visita alla Sigel Marsala

Voglia di riscatto. Questo l’imperativo in casa Delta Informatica Trentino dopo il primo passo falso commesso domenica scorsa a Busto Arsizio, in vista di un’altra trasferta, questa volta sul parquet della Sigel Marsala. Domenica (ore 17) la truppa gialloblù cercherà di ritrovare la retta via e la vittoria per riprendere il cammino interrotto in Lombardia, una sconfitta giunta dopo un filotto di sei successi consecutivi. Nonostante il ko di Busto Fondriest e compagne hanno tuttavia mantenuto la vetta classifica, raggiunte però a quota 17 punti da Mondovì e pericolosamente avvicinate anche da Ravenna, distante ora una sola lunghezza. Marsala, invece, occupa la penultima posizione con sei punti in classifica ma nell’ultimo impegno, sempre al PalaBellina, è riuscita a trascinare al tie break la Lpm Mondovì andando ad un passo dal sorprendente successo.

QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO. Settimana positiva in casa gialloblù con la squadra che si è allenata regolarmente agli ordini di Bertini e del suo staff per preparare la lunga trasferta a Marsala. «C’è tanta voglia di rivalsa dopo l’opaca prestazione offerta a Busto, in cui oggettivamente non siamo proprio riusciti ad esprimere il nostro consueto gioco – spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Informatica Trentino – Ci attende un’altra partita insidiosa, contro una squadra che, al pari di Busto, ha nel muro e nella difesa i suoi punti di forza: per questo servirà avere molta pazienza e non dovremo innervosirci alle prime difficoltà che incontreremo. In settimana ci siamo allenati con il giusto spirito per arrivare pronti a questa sfida».

QUI SIGEL MARSALA. Le ultime due avventure in serie A2 femminile hanno regalato poche soddisfazioni in campo alla Sigel Marsala che in entrambe le occasioni non ha saputo conquistare sul campo la salvezza. Lo scorso anno, nonostante un ottimo finale di campionato, le siciliane hanno chiuso al terz’ultimo posto la pool salvezza, retrocedendo in serie B1. In estate, come era accaduto dodici mesi prima, per la Sigel si sono spalancate nuovamente le porte della A2 grazie all’acquisizione del titolo sportivo di Aprilia. Tantissime le novità all’interno della rosa, rivoluzionata con ben dodici nuovi arrivi e una panchina affidata a Paolo Collavini: tra i volti nuovi spiccano i nomi della laterale Mangani, lo scorso anno a Soverato, e della schiacciatrice americana Dahlke.

I PROBABILI SESTETTI. Bertini, con la rosa al completo, dovrebbe affidarsi al settetto tradizionale, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Collavini dovrebbe rispondere con Vallicelli al palleggio, Colarusso opposto, Mangani e Dahlke schiacciatrici, Bertaiola e Caruso al centro e Lorenzini libero.

CURIOSITÀ. Sono quattro i precedenti ufficiali tra Trento e Marsala, riferiti alle ultime due regular season di serie A2. Il bilancio sorride alla Delta Informatica Trentino che si è sempre imposta negli scontri diretti con le siciliane. Unica ex dell’incontro sarà la centrale trentina Francesca Cosi, giunta in estate all’ombra del Bondone dopo aver vestito, lo scorso anno, proprio la maglia della Sigel.

ARBITRI. I direttori di gara del match tra Sigel Marsala e Delta Informatica Trentino saranno Michele Marconi e Stefano Nava.

MEDIA. Chi non potrà seguire la gara dagli spalti del Palasport Bellina di Marsala potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo (www.legavolleyfemminile.it). La Lega Pallavolo offre inoltre la pratica e utilissima applicazione “Livescore Lega Volley Femminile” grazie alla quale si possono seguire i risultati in diretta di tutte le partite. Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica Trentino; sul nostro canale Youtube ufficiale (TRENTINO Rosa), all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCOaQQ0oszQAl6JE-pU_50Aw, potrete seguire la diretta streaming della partita.

(Fonte: comunicato stampa)