Vero Volley Monza in trasferta a Piacenza per sfidare la Gas Sales

Di Redazione

Domenica emiliana per la Vero Volley Monza. Dopodomani, domenica 17 novembre, alle ore 18.00 (diretta Eleven Sports), infatti, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sarà di scena al Pala Banca di Piacenza per affrontare la Gas Sales Piacenza, nella sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020.

Reduce dalla vittoria, la prima stagionale, ottenuta contro Ravenna tra le provvisoria mura amiche del PalaYamamay di Busto Arsizio mercoledì sera, i monzesi vanno a caccia del bis.

Correlazione muro-difesa efficace, grande continuità in attacco e generosità in difesa: queste le qualità che la Vero Volley è stata in grado di mettere in campo nell’ultimo turno di regular season e sono risultate poi fondamentali per avere la meglio sull’ostica formazione romagnola.

Piacenza dal canto suo potrà affidarsi però alle ottime individualità che fanno parte del suo roster, capeggiate dallo scatenato Kooy (per lui ottimo inizio di stagione) e dall’esperto Stankovic, per provare ad interrompere la serie positiva dei brianzoli.

I piacentini, come i monzesi, sono capaci anche di giocare sul lungo, come dimostrato nella sfida contro Verona, persa al tie-break in Veneto, o come quella giocata in casa contro Vibo, vinta in cinque set. Sfida dunque aperta, che la Vero Volley punta a fare sua per consolidare il morale alto e provare a scalare la graduatoria.

Le vittorie infatti regalano morale ma anche miglioramenti nelle classifiche, sia di posizionamento che a livello statistico.

Il quinto turno ha infatti confermato la crescita dei numeri della Vero Volley, con 313 punti (quinto posto, prima Civitanova con 353), 23 ace (sesto posto, prima Modena con 44) e 45 muri (terzo posto, prima Civitanova con 50) messi a segno finora.

A livello individuale Bartosz Kurek è il top scorer della Vero Volley e del campionato con 119 punti (secondo Boyer di Verona con 90), Yacine Louati il top ace (8, nono posto in classifica, primo Anderson di Modena con 14) e Viktor Yosifov e ancora Kurek i migliori a muro (8 personali, sesti, primo Caneschi di Sora con 16).

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV, DIMITROV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – GAS SALES PIACENZA

Palleggiatori CAVANNA, PARIS

Centrali COPELLI, STANKOVIC, KRSMANOVIC

Schiacciatori FEI, YUDIN, KOOY, BOTTO, BERGER, TONDO, NELLI

Liberi SCANFERLA, FANULI

Allenatore GARDINI

PRECEDENTI

Nessun precedente tra le due squadre

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessun giocatore ha vestito la maglia avversaria

PER PIACENZA

Iacopo Botto, a Monza da 2012 al 2018

Riccardo Copelli, a Monza nel 2015-2016

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season: Thomas Beretta – 3 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza), Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 100 (Vero Volley Monza), Viktor Yosifov – 9 punti ai 1500 ( Vero Volley Piacenza).

In Carriera: Botto Iacopo – 12 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza)

CURIOSITÀ

Iacopo Botto, ora giocatore di Piacenza, è stato a Monza per ben sette stagioni, contribuendo alla promozione dei monzesi nella massima serie (2013/2014) ed essendo anche il capitano nella stagione della qualificazione della Vero Volley alla Challenge Cup (stagione 2017/2018).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA:

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Quella di Piacenza sarà una trasferta impegnativa, come tutte in questo campionato. Troveremo di fronte a noi una Gas Sales ben organizzata, costruita con grande equilibrio. L’abbiamo incontrata due volte nel pre-campionato e ci ha fatto vedere di che pasta è fatta. Ha tanti centimetri, un palleggiatore regolare capace di interpretare con esperienza punti di forza e debolezza dell’avversario. Ci aspetta una sfida quindi che dovremo affrontare con la stessa coesione vista contro Ravenna. Sapere di dovere vincere e riuscirci, pur non giocando una pallavolo superlativa, è stata una prerogativa che appartiene alle squadre di alto livello”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 2019-2020

6a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 17 novembre ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

Diretta RAI Sport Diretta streaming su raiplay.it

(Simbari-Zanussi) Terzo arbitro: Mannarino

Addetto al Video Check: Gasparrini Segnapunti: Azzolina

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Eleven Sports

(Luciani-Giardini) Terzo arbitro: Marani

Addetto al Video Check: Giulietti Segnapunti: Bordoni

Allianz Milano – Itas Trentino Diretta Eleven Sports

(Puecher-Lot) Terzo arbitro: Cacco

Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Salvo

Kioene Padova – Calzedonia Verona Diretta Eleven Sports

(Piana–Saltalippi L.) Terzo arbitro: Pettenello

Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: De Biasi

Top Volley Latina – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

(Frapiccini-Vagni) Terzo arbitro: Pelucchini

Addetto al Video Check: Gurgone Segnapunti: Tanzilli

Gas Sales Piacenza – VERO VOLLEY MONZA Diretta Eleven Sports

(Boris-Papadopol) Terzo arbitro: Libardi

Addetto al Video Check: Mutti Segnapunti: Bianchini

Turno di riposo: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 18, Leo Shoes Modena 15, Itas Trentino 14, Sir Safety Conad Perugia 10, Allianz Milano 9, Kioene Padova 6, Calzedonia Verona 6, VERO VOLLEY MONZA 5, Top Volley Latina 3, Gas Sales Piacenza 3, Consar Ravenna 3, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1

1 incontro in meno: Allianz Milano, Kioene Padova, Top Volley Latina, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

(Fonte: comunicato stampa)