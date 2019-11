Seap Dalli Cardillo Aragona: squadra in viaggio per il Molise, domani la gara contro l’Isernia

Di Redazione

La Seap Dalli Cardillo Aragona è in viaggio per il Molise. Questa mattina la formazione del presidente Nino Di Giacomo è partita alla volta di Campobasso a bordo del pullman dell’azienda “PattiTour”, vettore ufficiale personalizzato Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona.

La squadra di coach Luca Secchi domani, sabato 16 novembre, alle ore 15:30, affronterà l’Europa 92 Isernia per la quinta giornata del campionato di serie B1, girone D. Trasferta insidiosa per il sestetto biancoazzurro che sarà chiamato a sfoderare una superba prestazione per cercare di portare a casa l’intera posta in palio. La partita si disputerà al palasport di Bojano, piccolo comune della provincia di Campobasso.

Si tratta di una sorta di testa coda con la Seap Dalli Cardillo Aragona in testa al campionato a punteggio pieno, mentre l’Isernia occupa il terzultimo posto con 3 punti. Il morale delle aragonesi è alto e contro le isernine promettono la massima determinazione per ottenere la quinta vittoria di fila. Nessun problema di formazione per l’allenatore Luca Secchi che potrà contare sull’intero roster per la sfida contro l’Europa 92 Isernia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle ore 15:20.

Qui sotto il link dell’intervista al coach Luca Secchi che presenta la gara di domani…



(Fonte: comunicato stampa)