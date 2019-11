La Chromavis Abo perde la palleggiatrice ma cerca il riscatto contro la Gtn Volleybas Udine

Di Redazione

Voglia di riscatto e di ritorno al successo immediato, pur sapendo di dover stringere i denti, ma anche di avere dalla propria parte il calore del pubblico del PalaCoim. Dopo il ko al tie break di Castelfranco Veneto contro la Duetti, la Chromavis Abo scende nuovamente in campo nel campionato di B1 femminile ospitando domenica alle 18 a Offanengo le friulane della Gtn Volleybas Udine, attuale terza forza del campionato.

Oltre a un avversario di buona caratura, le neroverdi di Dino Guadalupi dovranno fronteggiare anche l’assenza della palleggiatrice titolare Cecilia Nicolini, infortunatasi domenica scorsa nel quarto set. Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una distrazione di primo grado allo psoas che la costringe ai box. Così, le chiavi della cabina di regia saranno affidate alla giovanissima abruzzese Elena Maria Cicoria (classe 2002), già protagonista domenica con un ottimo ingresso a freddo in occasione dello sfortunato episodio.

“In settimana – spiega coach Guadalupi – abbiamo continuato a lavorare sodo, con intensità e provando nuovi meccanismi per far rendere meglio le nostre caratteristiche. Udine ha un gioco d’attacco che si basa principalmente sui due posti quattro, Pozzoni e Lombardo. Questa è una cosa a cui prestare molta attenzione, anche perché Udine nel suo complesso ha percentuali di attacco alte. Inoltre, un altro elemento da tenere sotto controllo è che sfideremo un avversario dotato di discreti battitori. Noi puntiamo sul nostro buon livello di seconda linea e sulle nostre qualità per arginare i loro punti di forza ed esaltare i nostri”.

Quindi aggiunge. “Per qualunque squadra il palleggiatore è un elemento importante e sono sicuro che ognuno cercherà di fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto finora. Elena, comunque, si è allenata molto bene in settimana e giocheremo la partita a viso aperto per portare a casa il risultato”.

La Volleybas Udine è una formazione all’esordio in B1 femminile, serie acquisita (titolo di Pisogne) grazie alla spinta del nuovo sponsor Gtn. In panchina c’è Alessandro Fumagalli, che guida una formazione dove non mancano elementi di spessore per la categoria, soprattutto nel parco attaccanti. Il nome di spicco è quello di Gilda Lombardo, schiacciatrice e capitano classe 1989 e che in carriera ha vestito anche le maglie di Novara, Busto Arsizio e Montichiari in A1, oltre a Busnago e Volta Mantovana in A2. Per lei, una bacheca ricca che conta Coppa di Lega, Girl League (2007), Coppa Cev (2009) con Novara e Supercoppa italiana (2012) con Busto. Come gli appassionati cremaschi e non solo ricorderanno, le strade di Offanengo e della Lombardo si erano incrociate due anni fa nei play off, con Gilda che militava nel Talmassons che eliminò le neroverdi. In quella formazione giocava anche Giulia Gogna, centrale che ora è un punto di riferimento della Gtn Volleybas; domenica vicina alle zone di origine, invece, per la schiacciatrice lombarda Beatrice Pozzoni, già in A2 alla Saugella Monza (2013-2014) e a Martignacco nella scorsa stagione.

In classifica, la Gtn Volleybas Udine occupa la terza posizione a quota nove punti, due in più della Chromavis Abo, e arriva con il morale alto al PalaCoim grazie a tre successi consecutivi. “Ogni settimana – spiega coach Fumagalli – ci troviamo di fronte una nuova prova da superare e quello di domenica potrebbe essere un buon termometro fisico, tattico e mentale per capire quale ruolo possiamo recitare in questo campionato. Per me personalmente, ma anche per la società e per il gruppo, ci sarà molto da imparare in questa stagione e in una categoria nuova per molti di noi. Affronteremo una trasferta lunga in casa di una formazione che può contare su una rosa importante ed equilibrata in tutti i reparti. E’ vero che arriviamo da tre vittorie, ma il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere e domenica dovremo provare a fare ancora un passo avanti sotto tutti i punti di vista”.

A dirigere l’incontro tra Chromavis Abo e Gtn Volleybas Udine saranno il primo arbitro Linda Caverzaghi e il secondo arbitro Riccardo Pavanello.

(Fonte: comunicato stampa)