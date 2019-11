Faroplast School Volley Perugia fa visita a Corridonia

Di Redazione

Quinta giornata di campionato in B2 femminile e la Faroplast School Volley Perugia va a far visita alla Corplast Corridonia.

La gara è in programma alle ore 21 di sabato 16 novembre. Le perugine vogliono continuare il trend positivo che le ha viste andare a punti nelle ultime tre giornate. Discorso diverso per le padrone di casa che, dopo la vittoria di inizio campionato, hanno stentato nelle gare successive. Un appuntamento da massima allerta per le ragazze di Farinelli e Giovi che si troveranno di fronte una squadra con tanta voglia di riprendere il cammino interrotto.

Tra le fila di Corridonia una conoscenza della pallavolo umbra, la palleggiatrice Flavia Gemma coadiuvata sulle bande da Escher e Partenio. Ma il tecnico Maurizio Marega ha dovuto rinunciare per infortunio ad alcuni elementi di spicco.

Formazione quindi che sarà decisa poco prima del via ufficiale. Per Perugia dubbi sulla presenza di Gallina in regia, ma è il tecnico Andrea Giovi a commentare il periodo positivo della squadra:

Stiamo bene, c’è entusiasmo in palestra. Conosciamo i nostri mezzi ed i nostri limiti, si lavora proprio per mascherare questi ultimi. Il girone è equilibrato, ma servirà tempo ancora a tutte le squadre per trovare i giusti equilibri ed amalgama. Noi andiamo avanti per la nostra strada.

La gara sarà diretta da Cristopher Binaglia e Gianclaudio Bosica in arrivo dall’Abruzzo.

Probabile formazione Corridonia: Partenio ed Escher in banda, Fiorani e Pettinari centrale, Gemma alzatrice, Francescon opposto. Chiude il 6+1 Mercanti libero.

Probabile formazione Perugia: Recine opposta a Valdambrini, centrali Mitu e Ceccarelli, schiacciatrici Corselli e Valocchia, libero Pici.

(Fonte: comunicato stampa)