La Seap Dalli Cardillo Aragona pronta alla battaglia contro l’Isernia

Di Redazione

Ultimo giorno di allenamento oggi, giovedì 14 novembre, per la Seap Dalli Cardillo Aragona, in vista della partenza per il Molise di domani mattina.

La capolista del campionato di serie B1, girone D, sabato 16 novembre, alle 15:30, sfiderà l’Europa 92 Isernia al PalaVarazi di Bojano, piccolo centro in provincia di Campobasso.

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha preparato la partita al massimo delle proprie potenzialità, con l’obiettivo di provare a portare a casa la vittoria.

Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione. Recuperata anche la palleggiatrice Martina Baruffi, che sarà dunque convocata per la sfida contro le isernine. Al PalaVarazi di Bojano, la Seap Dalli Cardillo Aragona troverà di certo un ambiente caldo, carico ed un avversario che farà di tutto per fare lo sgambetto alla prima della classe.

La società dell’Europa 92 Isernia, sulla propria pagina Facebook, ha presentato la partita postando un paio di foto con i volti delle giocatrici e non solo della Seap Dalli Cardillo Aragona accompagnate da frasi del tipo: “l’invincibile armata, gara proibitiva, il cuore oltre l’ostacolo per tentare l’impossibile, sabato ci aspetta una tempesta, una partita per giocatrici vere”.

Per l’Isernia si tratta quindi della partita dell’anno, per la Seap Dalli Cardillo Aragona sarà una come tutte le altre e come tutte le altre le biancazzurre faranno di tutto per portare a casa i 3 punti.

(Fonte: comunicato stampa)