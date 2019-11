Gestioni&Soluzioni Sabaudia: dopo il riposo l’impegnativa sfida contro l’Alessano

Di Redazione

La Gestioni&Soluzioni Sabaudia attende con trepidazione la prossima sfida in calendario, questa volta l’avversario è l’Aurispa Alessano, una squadra che sta attraversando un felice momento sportivo. Infatti la formazione pugliese ha sconfitto la settimana scorsa in casa la quotatissima Macerata. Si prospetta quindi una partita impegnativa per il Sabaudia, che comunque, dopo delusioni iniziali di questo campionato, ha cominciato a mostrare i muscoli nella partita contro il Modica

. Teatro dell’atteso evento è il PalaVitaletti di Sabaudia, dove si giocherà domenica 17 novembre alle ore 18.00. E’ quasi inutile dire che la Gestioni&Soluzioni intende confermare e rafforzare il trend positivo inaugurato in Sicilia, dove la vittoria le è sfuggita di un soffio.

Si tratta quindi di una partita importante per il Sabaudia e lo confermano le parole dell’allenatore Sandro Passaro, che ha dichiarato: “Non ci dobbiamo far sopraffare dall’obiettivo stagionale, ma quello che è più importante è combattere palla su palla, le occasioni arrivano sempre e abbiamo più possibilità di coglierle se coltiviamo il giusto atteggiamento. Il campionato si sta mostrando difficile e lo sapevamo, ma anche molto equilibrato. Alessano è una squadra che ha nel suo opposto il giocatore più rappresentativo e ha ottenuto risultati pesanti contro Corigliano e in casa contro Macerata, nonostante abbia perso sempre in casa contro Modica. Noi dal canto nostro abbiamo grossi margini di miglioramento e dobbiamo mostrare ancora tutto il nostro reale valore.”

Fanno eco alle parole del coach le affermazioni del vice-allenatore Fabio Lavecchia (nella foto), che ha così commentato l’imminente match: “Questa sosta in campionato è servita a rigenerarci e a ricaricare le batterie per i prossimi due turni insidiosi che ci aspettano. Gli scontri di questa domenica hanno dimostrato ulteriormente che nulla è scontato in questo girone, che si dimostra equilibrato in ogni campo. Noi abbiamo la fortuna di giocare in casa contro un Alessano in serie positiva e dobbiamo essere abili a sfruttare questo vantaggio.”

(Fonte: comunicato stampa)