Diciotto Volley Angels partecipano alla manifestazione ‘Talento e Territorio’

Di Redazione

La palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio ha ospitato un evento storico nel percorso di crescita di Volley Angels Project. “Talento e Territorio – L’Italia siete Voi”, il nuovo progetto della Federazione Italiana Pallavolo per la qualificazione tecnica giovanile, ha coinvolto quattordici ragazze della società del direttore sportivo Fulvio Taffoni, che è rientrata tra le 118 selezionate in Italia (solo cinque nelle Marche) per parteciparvi, in quanto in possesso delle caratteristiche specifiche e di affidabilità su progetti giovanili di alto livello, per essere seguite da tecnici federali in un percorso importante.

L’incontro, durato circa sei ore, è stato tenuto dal Professor Oscar Maghella, tecnico del Centro di Qualificazione Nazionale della Fipav, ed è iniziato con un briefing di tutti gli allenatori della società (erano presenti anche il selezionatore del comitato territoriale di Ascoli Piceno, Mauro Mantovani e alcuni tecnici di altre società che stanno collaborando al progetto di Volley Angels Project).

L’indimenticabile pomeriggio è poi proseguito con un lungo e interessantissimo allenamento, nel corso del quale sono stati toccati tutti i fondamentali, senza tralasciare alcuni momenti che hanno riguardato aspetti analitici e di introspezione sportiva.

«È stata una giornata importante – ha poi detto Maghella, ringraziando tutto lo staff di Volley Angels Project – un pomeriggio ricco di significati e professionalmente fruttuoso, seguito da una serata assai piacevole che mi ha consentito di conoscere e apprezzare entusiasmi e operatività davvero fantastici».

Il riconoscimento ha il sapore di un miracolo, pensando alle enormi difficoltà di logistica e impianti sportivi nelle quali Volley Angels Project quotidianamente svolge il proprio lavoro.