Ortona è in vetta ma non può festeggiare: si ferma di nuovo Christoph Marks

Di Redazione

Imbattuta al vertice del campionato di Serie A2, con 11 punti in 4 partite, la Sieco Service Ortona non può però abbandonarsi all’entusiasmo. A tenere in ansia la squadra abruzzese c’è un nuovo infortunio a Christoph Marks, uscito dal campo domenica nel primo set della sfida con Castellana Grotte, poi vinta per 3-2. Marks è stato degnamente sostituito da Dario Carelli, ma ora le sue condizioni dovranno essere valutate.

L’opposto tedesco, come riportato oggi da Il Messaggero Abruzzo, soffre di problemi alla schiena che si aggiungono a quelli preesistenti all’anca: “Verificheremo le sue condizioni – spiega il tecnico Nunzio Lanci – e poi prenderemo in tempi brevi le conseguenti decisioni. Purtroppo Marks deve convivere con queste problematiche: era arrivato a Ortona ben prima dei suoi compagni per svolgere la preparazione in modo ottimale. La settimana scorsa aveva svolto degli altri esami. Aspettiamo e speriamo tutto vada per il meglio“.