Lube Volley: via ai campionati Under 14 e Under 16 per i giovani biancorossi

Di Redazione

Esordio stagionale vincente per la Cucine Lube A nel campionato di under 14 contro i quotati ragazzi della Videx. I piccoli cucinieri chiudono i primi due set 25-13 all’insegna del dominio fisico e tecnico. Un calo di attenzione della Cucine Lube nel terzo set permette ai giovani di Romiti di partire subito forte e vincere col parziale 25-21. Nessun problema nel quarto ed ultimo set dove i cucinieri guidati da Zamponi ed Evangelisti ritrovano il ritmo giusto per vincere la sfida.

Under 14 maschile girone B – 1° Giornata 10/11/2019

Cucine Lube Civitanova A – Videx Grottazzolina: 3 – 1 (25-13; 25-13; 21-25; 25-13)

Sconfitta in casa per la Cucine Lube contro i “cugini” della Volley Macerata. La squadra cuciniera parte molto contratta subendo il gioco degli avversari che sfoderano un ottimo servizio mettendo in difficoltà la ricezione dei “lubini”. Nel secondo set i giovani della Cucine Lube rientrano in campo con grande concentrazione costruendo ottime azioni di gioco tenendo testa alla squadra avversaria che nel finale chiude 25-20. Saranno ancora gli ottimi servizi della Volley Macerata a mettere il sigillo conclusivo nel primo match stagionale. Nonostante la sconfitta, i coach Bernetti–Zamponi sono soddisfatti dell’agonismo dei loro atleti che hanno lottato fino alla fine, mostrando ampi margini di miglioramento.

Under 14 maschile girone A – 1° Giornata 10/11/2019

Cucine Lube Civitanova B – Volley Macerata: 0 – 3 (9-25; 20-25; 15-25)

Vittoria netta per il gruppo A della Cucine Lube Civitanova Under 16 che ha dimostrato un ottimo gioco nel corso dell’intero match. Un grande esordio stagionale, dunque, che dà grande fiducia alla squadra in vista del prossimo match in casa della San Severino Volley (mercoledì 13/11/2019).

Under 16 maschile girone A – 1° Giornata 05/11/2019

Cucine Lube Civitanova A – Cus CM Unicam Lube: 3 – 0 (25-4; 25/8; 25/6)

Scontro fra compagni quello andato in scena nella palestra Leonardo da Vinci di Civitanova Marche. Infatti i giovani fanno parte dello stesso gruppo allenato dai coach Zamponi ed Evangelista. I ragazzi del gruppo B hanno trionfato con buoni parziali nei tre set contro i più giovani del gruppo C (squadra dell’under 14). Entrambe le formazioni giocheranno giovedì 14: Cucine Lube Civitanova B sfiderà in casa la Cucine Lube 3 M Volley mentre la squadra Cucine Lube Civitanova C giocherà in trasferta contro la Pallavolo Montecassiano.

Under 16 maschile girone B – 1° Giornata 07/11/2019

Cucine Lube Civitanova C – Cucine Lube Civitanova B: 0 – 3 (10/25; 18/25; 13/25)

