Latina verso Modena per la sfida contro la Leo Shoes

Nessuna sosta per la Top Volley, è iniziato il periodo di fuoco che vedrà i pontini scendere in campo per sette volte in tre settimane. Dopo la sfida pirotecnica vinta con Monza al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina, domani sera (mercoledì) alle 20:30 la formazione pontina sarà a Modena per sfidare il Leo Shoes Modena Volley nel match valido per la quinta giornata del campionato di Superlega Credem Banca.

I padroni di casa si presentano da protagonisti indiscussi di questo avvio di stagione con quattro vittorie consecutive, tutte senza perdere nemmeno un set, e sono a punteggio pieno ma secondi a Perugia che però ha giocato una partita in più.

“Modena è una squadra che con l’arrivo di Anderson ha trovato stabilità su tutti i reparti di gioco, presenta un cambio palla difficilmente attaccabile sulla linea di ricezione, e ha la capacità di mettere sotto pressione il tuo cambio palla e di abbassare notevolmente le tue linee di attacco, questa come caratteristica che in questo momento spicca maggiormente rispetto a tutte le altre” ha spiegato Lorenzo Tubertini, allenatore della Top Volley che oltre a essere modenese di Castelfranco Emilia, è anche stato primo allenatore di Modena Volley per un periodo di tempo subentrando a Roberto Piazza.

L’opposto della Top Volley Jean Patry intanto, con 71 punti in tre partita, attualmente è il quinto assoluto nella classifica dei bomber della Superlega e i pontini si presentano all’appuntamento dopo tre prestazioni molto intense e l’ultima in ordine di tempo, quella con Monza, ha messo in luce la grande capacità di Sottile e compagni di sapersi riorganizzare e risollevare anche da momenti di black-out: lo dimostra il fatto di aver strappato la vittoria nonostante dall’altra parte della rete l’opposto Kurek sia risultato il migliore della quarta giornata per punti realizzati (31) e attacchi punto (27).

“Quella con i pontini non sarà una gara semplice, hanno messo in grande difficoltà Perugia e Civitanova oltre ad aver vinto con Monza, sono una squadra solida e con una propria, forte, identità – ha spiegato Daniele Mazzone, centrale di Modena – Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco, con la stessa concentrazione e continuità con cui ci siamo espressi in Superlega da inizio campionato: giocare in casa ci aiuterà, il PalaPanini è una carta in più che ci giochiamo ogni volta che scendiamo in campo a Modena”.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming (a pagamento) sulla piattaforma Lega Volley Channel – Eleven Sports, gli arbitri saranno Luciani e Turtù, il terzo arbitro Angelucci (addetto al video check Guacci e segnapunti Salvati).

Domenica prossima alle 18:00 la Top Volley sarà di nuovo in campo in casa per la partita con il Consar Ravenna, match valido per il sesto turno di Superlega: su www.top-volley.it/tickets è possibile già acquistare online i biglietti per le prossime tre partite casalinghe al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina: con Ravenna (17 novembre), Trento (27 novembre) e Vibo Valentia (8 dicembre).

Programma della 5a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 13 novembre ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Cappello-Tanasi) Terzo arbitro: Manzoni

Addetto al Video Check: Richichi Segnapunti: Mazza

Mercoledì 13 novembre ore 20.30

Itas Trentino – Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports

(Zanussi-Curto) Terzo arbitro: De Nardo

Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Crivellaro

Leo Shoes Modena – Top Volley Latina Diretta Eleven Sports

(Luciani-Turtù) Terzo arbitro: Angelucci

Addetto al Video Check: Guacci Segnapunti: Salvati

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova Diretta Eleven Sports

(Boris-Cerra) Terzo arbitro: Pasquali

Addetto al Video Check: Antonaci Segnapunti: Boscariol

Vero Volley Monza – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

(Lot-Florian) Terzo arbitro: Rusconi

Addetto al Video Check: Buonaccino Segnapunti: Zollino

Giovedì 14 novembre ore 20.30

Kioene Padova – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Goitre-Simbari) Terzo arbitro: Cacco

Addetto al Video Check: Cardoville Segnapunti: Fior

Turno di riposo: Allianz Milano

Risultati 4a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Top Volley Latina – Vero Volley Monza 3-2 (18-25, 25-23, 19-25, 25-15, 15-11)

Gas Sales Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (25-18, 25-18, 20-25, 36-38, 15-10)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova 0-3 (25-27, 16-25, 20-25)

Consar Ravenna – Leo Shoes Modena 0-3 (20-25, 17-25, 16-25)

Itas Trentino – Calzedonia Verona 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14)

Giocata giovedì 24 ottobre

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano 0-3 (19-25, 21-25, 22-25)

Anticipo 11a giornata di anadata SuperLega Credem Banca:

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 3-1 (28-26, 25-20, 24-26, 25-22)

Classifica

Cucine Lube Civitanova 15, Leo Shoes Modena 12, Itas Trentino 11, Allianz Milano 9, Sir Safety Conad Perugia 7, Kioene Padova 6, Calzedonia Verona 6, Top Volley Latina 3, Gas Sales Piacenza 3, Consar Ravenna 3, Vero Volley Monza 2, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

1 Incontro in meno: Kioene Padova, Top Volley Latina, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

(Fonte: comunicato stampa)