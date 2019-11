Superlega, Trento spreca e slitta: concede un punto a Verona ma vince la quarta

Di Redazione

Nell’anticipo del campionato di Superlega l’Itas Trentino ha battuto 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14) la Calzedonia Verona conquistando il quarto successo in quattro partite e portandosi a quota undici in classifica, in attesa delle altre gare domenicali.

Itas Trentino-Calzedonia Verona 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14)

Itas Trentino: Giannelli 3, Kovacevic 19, Candellaro 5, Vettori 18, Russell 20, Lisinac 13, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello, Michieletto, Djuric, Codarin, Cebulj. N.E. Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

Calzedonia Verona: Spirito 1, Muagututia 18, Solé 9, Boyer 21, Asparuhov 21, Birarelli 7, Donati (L), Bonami (L), Marretta, Cester, Kluth. N.E. Zanotti, Franciskovic, Chavers. All. Stoytchev.

ARBITRI: Tanasi, Cappello.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 29′, 28′, 26′; tot: 142′.

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 12, Itas Trentino 11, Leo Shoes Modena 9, Allianz Milano 9, Sir Safety Conad Perugia 7, Calzedonia Verona 6, Kioene Padova 3, Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Gas Sales Piacenza 1, Vero Volley Monza 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0.