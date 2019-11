Roana CBF Helvia Recina Macerata si prepara a ricevere la visita della P2P Smilers Baronissi

Di Redazione

Squadre in campo.

Roana CBF Helvia Recina Macerata che si prepara a ricevere la visita della P2P Smilers Baronissi, avversario che ha trovato la sua prima vittoria tra le mura amiche ai danni della Sigel Marsala domenica scorsa e che verrà alla Marpel Arena intenzionato a replicare per uscire dall’ultima posizione in classifica, condivisa al momento con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

Macerata che dal canto suo è chiamata al riscatto dopo la “magra” delle ultime due partite, contro due corazzate come Ravenna e Trento, affrontate a distanza ravvicinata.

“Dobbiamo tornare a fare il nostro gioco – ha dichiarato la schiacciatrice Valentina Pomili – Sicuramente dovremo essere più aggressive al servizio. Dovremo inoltre fare meglio sulla combinazione muro-difesa, un fondamentale che è stato molto importante per noi in questo inizio di campionato, ma che purtroppo nelle ultime due partite ci è un po’ mancato.”

Ovviamente gli incontri ravvicinati sono un problema per tutti e non hanno costituito un alibi nelle ultime due partite vinte con merito dalla Conad Olimpia Teodora prima e della Delta Informatica Trentino poi, ma sicuramente la possibilità di tornare a lavorare su base settimanale per preparare le partite è una buona notizia per tutti.

“Sicuramente giocare tre partite ravvicinate è stancante a livello fisico – conferma Valentina Pomili – Finisce anche per scombinare il ritmo di lavoro settimanale.

Oltre a questo le partite portano via anche parecchie energie a livello mentale, quindi sicuramente è più difficile gestire 3 partite in una settimana che la tabella quotidiana degli allenamenti. Adesso abbiamo tempo per preparare bene questa partita, quindi da parte nostra c’è molta positività.”

Positività che andrà riversata sul campo perché anche la P2P ha bisogno di punti e quindi non mollerà un centimetro. Vincere domenica per la Roana CBF significherebbe mantenere il quarto posto per prepararsi agli scontri diretti con Torino e Roma.

“È una partita importante per la classifica – conclude la schiacciatrice della Roana CBF – Siamo quarte ma la classifica in questa zona è molto corta. È importante fare punti, è importante vincere in casa e riprendere il buon ritmo che abbiamo avuto prima delle due ultime sconfitte.”

Fischio di inizio alle ore 17 di domenica. La gara sarà seguita anche in diretta audio da Radio Studio 7, ascoltabile al sito www.radiostudio7.net che sul canale 611 del digitale terrestre delle Marche.

(Fonte: comunicato stampa)