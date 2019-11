Delta Informatica: un testacoda da affrontare con prudenza

Di Redazione

Forte di sei successi in altrettante uscite, la capolista Delta Informatica Trentino punta a centrare il settimo sigillo consecutivo in quel di Busto Arsizio (fischio d’inizio domenica alle 17), sul parquet della neo promossa Futura Volley Giovani, realtà giovanissima del panorama nazionale reduce dal doppio salto dalla serie B2 alla serie A2.

Diciassette punti in classifica per Trento, tre per Busto Arsizio, squadra che nelle ultime uscite ha però mostrato segnali di crescita incoraggianti.

Per Fondriest e compagne quella di Busto sarà la prima di due trasferte consecutive, visto che domenica prossima le gialloblù saranno impegnate sul campo di Marsala: due sfide in cui il sestetto di Matteo Bertini cercherà di allungare la propria serie positiva per tentare l’allungo in classifica sulle inseguitrici più immediate.

QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO. Bertini ha concesso alla squadra due giorni di riposo, utili per ricaricare le batterie, fisiche e mentali, dopo questa prima parte di stagione. Nessun problema di natura fisica a caratterizzare la settimana e rosa interamente a disposizione per la trasferta di Busto Arsizio.

«Affronteremo una squadra giovane che nelle ultime due gare di campionato, con Mondovì e Ravenna, ha mostrato interessanti passi in avanti, iniziando ad adeguarsi al ritmo della nuova categoria – spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Informatica Trentino – Il nostro compito sarà quello di spingere al massimo fin dal primo scambio per indirizzare immediatamente il match sui binari giusti: per questo sarà fondamentale approcciare la gara nella maniera migliore, per evitare di incorrere nelle insidie che possono caratterizzare questo genere di partite.

Latham è il loro terminale offensivo principale, si tratta di una squadra che cambia spesso assetto e interpreti, dunque dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente al sestetto che ci troveremo di fronte».

QUI FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO. La storia della Futura Volley Giovani Busto Arsizio è recentissima e, soprattutto, molto particolare. La famiglia Forte per anni è stata sinonimo del volley a Busto: nel 2017, dopo la fuoriuscita da quella che è ora la celebre UYBA, i Forte hanno deciso di riportare in auge il progetto Futura Giovani sfruttando gli oltre trent’anni di esperienza nel mondo della pallavolo: non più solamente campionati giovanili ma anche una prima squadra, iscritta nella stagione 2017/2018 al campionato di serie B2. I risultati? Eccezionali.

Le “cocche” infatti hanno sbaragliato la concorrenza, dominando i campionati di B2 prima e B1 poi, approdando in estate in serie A2. Confermato in panchina Matteo Lucchini, tecnico della doppia promozione, la rosa ha subito invece una profonda rivoluzione con ben nove arrivi, tra i quali spiccano quelli dell’opposto americana Rebecca Latham, delle laterali Pinto (da Trescore, B1) e Pistolesi (da Baronissi, A2) e del libero Garzonio (da Lecco).

I PROBABILI SESTETTI. Bertini, con la rosa al completo, dovrebbe proporre inizialmente il settetto tradizionale, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Lucchini dovrebbe rispondere con Cialfi al palleggio, Latham opposto, Pinto e Pistolesi schiacciatrici, Veneriano e Sartori al centro e Garzonio libero.

CURIOSITÀ. Quello in programma domenica a Busto Arsizio sarà il primo incrocio ufficiale tra queste due società. Nelle rose delle due squadre non sono presenti ex.

ARBITRI. I direttori di gara del match tra Futura Volley Giovani Busto Arsizio e Delta Informatica Trentino saranno Paolo Scotti e Giovanni Giorgianni.

MEDIA. Chi non potrà seguire la gara dagli spalti del Palazzetto Parrocchiale San Luigi di Busto Arsizio potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo (www.legavolleyfemminile.it). La Lega Pallavolo offre inoltre la pratica e utilissima applicazione “Livescore Lega Volley Femminile” grazie alla quale si possono seguire i risultati in diretta di tutte le partite.

Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica Trentino; sul nostro canale Youtube ufficiale (TRENTINO Rosa), all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCOaQQ0oszQAl6JE-pU_50Aw, potrete seguire la diretta streaming della partita, in questa occasione realizzata in collaborazione con Obiettivo Volley.

(Fonte: comunicato stampa)