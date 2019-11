Cutrofiano prova a dimenticare sorte e infortuni; Montale cerca il rilancio dopo lo stop

Di Redazione

Domani, a Castelnuovo Rangone (MO), dalla Puglia arriveranno le ragazze del Cuore di Mamma Cutrofiano, compagine che in classifica è a quota sette punti, due in più rispetto a Montale. Sono comunque due le vittorie da tre punti per le ragazze di coach Carratù, alle quali si va ad aggiungere il prezioso punto conquistato nella sconfitta interna, al tie-break, contro il Club Italia Crai.

Compagine pugliese che, nonostante l’assodato infortunio della Bertone (stagione finita) e quello della Cogliandro (rientro previsto a fine novembre), proverà a portar via punti preziosi dall’Emilia. Di fronte, però, ci sarà, un Exacer Montale chiamata a rispondere dopo l’opaca prestazione di Olbia.

Sono cinque i punti in classifica per la squadra allenata da coach Tamburello (due vittorie interne contro Martignacco, al tie-break, e contro Sassuolo). L’allenatore siciliano può contare sull’intera rosa, compresa la Luketić: l’opposto croato, nonostante sia ancora in una fase di recupero dopo il problema di inizio stagione alla spalla, è comunque arruolabile per il match. La grande ex della partita sarà Francesca Saveriano, che la scorsa stagione, sempre in Serie A2, ha vestito la maglia delle pugliesi. Di seguito le parole di coach Ivan Tamburello a 24 ore dalla sfida contro Cutrofiano.

“Dopo la sconfitta di Olbia siamo ripartiti facendo una delle nostre migliori settimane di allenamento dall’inizio della stagione. Ho visto una squadra con tanta voglia di fare e desiderosa di mettersi nuovamente alla prova per superare situazioni negative e situazioni di errore tecnico-tattico. Rosa di Cutrofiano simile a quella della scorsa stagione? Questo è sicuramente un punto di forza delle pugliesi. Una squadra che ha già una base, nonché dei riferimenti rispetto alla stagione precedente, non può che essere una cosa positiva per la loro stagione. L’infortunio della Bertone e l’arrivo della Vanni? Sono due ottime giocatrici, dunque non credo che in quanto a forza abbiano perso qualcosa. La chiave tattica del match? Credo che, ancora una volta, la fase break sarà determinante. Montale e Cutrofiano hanno caratteristiche simili, dunque un muro in più o una difesa in più potrebbero fare la differenza.“

