Anticipo dell’undicesima giornata di Superlega all’Eurosuole Forum, arriva Perugia

Di Redazione

È già tempo di tornare in campo per la Sir Safety Conad Perugia. Ed è, curiosamente, già tempo di anticipare l’undicesima di andata, “pazzie” del calendario stagionale. Ma soprattutto è già tempo di big match!

Tornano all’Eurosuole Forum, a distanza di una settimana dalla vittoria della Supercoppa Italiana, i Block Devils che affrontano domani, con fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta tv su Raisport, i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova.

Si gioca appunto per l’undicesima di andata, anticipo resosi necessario per l’impegno della Lube nel prossimo mondiale per club.

Si gioca un match molto importante in chiave classifica con Perugia, lontana cinque lunghezze da Civitanova, che scende in campo per cercare di ridurre il gap.

Sono stati due giorni di lavoro per Heynen ed i suoi ragazzi. Due giorni successivi alla lunga trasferta infrasettimanale di Busto Arsizio, due giorni utili per recuperare anche dalle tante fatiche ravvicinare di questo inizio di stagione, due giorni fondamentali per preparare a dovere il match contro i campioni d’Italia e d’Europa in carica.

Stamattina rifinitura al PalaBarton per i bianconeri, nel pomeriggio partenza per Civitanova e domattina ultima rifinitura pregara nell’impianto di gioco.

Vital Heynen, che in queste prima gare stagionali ha dimostrato di utilizzare con molta frequenza tutta la rosa e che non ha mai iniziato con la stessa formazione due match di fila, dovrebbe in questo caso prediligere il sestetto con De Cecco in regia ed Atanasijevic opposto, Podrascanin e Ricci centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero. Ma saranno probabilmente le ultime due sedute a decidere i sette iniziali.

Civitanova di coach De Giorgi dovrebbe invece presentarsi al via con Bruno al palleggio, l’iraniano Ghafour (che dovrebbe essere preferito a Rychlicki) opposto, il cubano Simon con Anzani al centro, capitan Juantorena in diagonale con l’altro cubano Leal in posto quattro e Balaso libero.

Tutto questo senza dimenticare i tanti altri grandi atleti che si accomoderanno inizialmente nelle due panchine, ma che potrebbero essere determinanti a gara iniziata.

Parata di stelle dunque sul taraflex dell’Eurosuole Forum. Cominciando da De Cecco e Bruno, tra i migliori al mondo nel ruolo di registi, passando per la sfida caraibica in posto tra Leon e Leal, transitando per gli scontri tutti azzurri al centro tra Ricci ed Anzani ed in seconda linea tra Colaci e Balaso e finendo con una sfida molto interessante anche in panchina tra Heynen e De Giorgi. Spettacolo assicurato, grande cornice di pubblico e consueta nutrita rappresentanza di Sirmaniaci.

La fase break di entrambe le squadre avrà incidenza notevole, battere forte per far giocare l’altra scontato anche, limitare gli errori gratuiti ed al tempo stesso non calare intensità e ritmo pure.

Difficile chiedere ulteriori ingredienti ad un match che ne ha già mille…

PRECEDENTI

Quarantuno i precedenti tra le due formazioni. Ventuno le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, venti i successi della Cucine Lube Civitanova. L’ultimo confronto diretto risale allo scorso 14 maggio per gara 5 di finale scudetto 2018-2019 con vittoria di Civitanova al PalaBarton 2-3 (25-22, 25-21, 12-25, 21-25, 10-15).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo domani. Tre sono nel roster bianconero. Sono Marko Podrascanin (a Civitanova dal 2008 al 2016), Tsimafei Zhukouski (con la Lube nella stagione 2017-2018) e Fabio Ricci (nelle file marchigiane nella stagione 2012-2013). Nel roster di Civitanova figura invece Simone Anzani, a Perugia nella stagione 2017-2018.

DIRETTA TV SU RAISPORT

Il match di domani tra Civitanova e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, racconterà live domani alle ore 18:00 Civitanova-Perugia anche sulle frequenze di Umbria Radio (a Perugia 92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bruno-Ghafour, Simon-Anzani, Juantorena-Leal, Balaso libero. All. De Giorgi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Ricci, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Andrea Puecher – Andrea Pozzato

(Fonte: comunicato stampa)