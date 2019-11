Ancora una formazione romagnola sulla strada della Faroplast Perugia

Di Redazione

Quarta giornata di campionato in B2 ed al Palazzetto di San Marco, oggi alle ore 17,30, la Faroplast School Volley Perugia affronterà la Fenix Faenza. Le due formazioni si presentano all’appuntamento con obiettivi e stati d’animo differenti.

Le ravennati hanno sbancato Corridonia nell’ultimo turno e sono posizionate nella parte alta della classifica. Il tecnico Maurizio Serattini sfrutta molto la panchina, segno di una squadra tecnicamente omogenea.

Le perugine hanno sciupato un’occasione da tre punti e continuano a lottare per la salvezza. La settimana di lavoro è servita a recuperare soprattutto energie mentali in vista di un confronto decisamente ostico.

Torna proprio sulla trasferta di sette giorni prima, persa malamente, la libero sedicenne Asia Perri subentrata a Federica Pici alle prese con un guaio muscolare:

È stato un esordio non pianificato, mi sono ritrovata in campo con tanta emozione addosso. Mi sono concentrata sui miei compiti ed ho cercato di svolgerli in modo da poter essere d’aiuto alla squadra. C’è tanto rammarico per aver buttato al vento tre punti, ora bisogna pensare al prossimo avversario e a dare il meglio

La coppia arbitrale designata arriva dal Lazio, saranno i sigg.ri Andrea Rizzo e Giuseppe Cutrì.

Probabile formazione School Volley: Recine sulla diagonale di posto due insieme a Gallina, schiacciatrici di posto 4 Valocchia e Corselli, al centro Ceccarelli e Mitu, libero Pici.

Probabile formazione Faenza: Tomat e Casini in banda , Emiliani e Lucia Guardigli centrali, Melandri opposto, Baravelli palleggiatrice, Galetti libero.

(Fonte: comunicato stampa)