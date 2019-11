Si è conclusa la prima settimana di incontri riguardanti la nuova in iniziativa “l’Italia Siete Voi”,

Di Redazione

Gli interventi di questa settimana hanno visto impegnati i referenti del progetto Luca Pieragnoli, Oscar Maghella e Gaetano Gagliardi. Come da programma della nuova iniziativa, volta a stabilire un rapporto diretto e un proficuo confronto tra la federazione e le realtà del territorio, i tre tecnici hanno fatto visita a diverse società.

Nel dettaglio, Luca Pieragnoli è stato impegnato nella provincia di Bolzano con la Bozen Jodler, l’ASD Sportclub Neugries e la SSV Brunek ASD. Gaetano Gagliardi, invece, si è recato in Basilicata per far visita alla ASD Geco Sport, all’ASD Livinvolley e alla Pianeta Volley Matera.

Oscar Maghella, invece, è stato impegnato in Valle D’Aosta, dove è intervenuto all’interno della struttura del CSI Chatillon.



Il progetto proseguirà la prossima settimana, seguendo la stessa modalità.

(Fonte: comunicato stampa)