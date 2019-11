La P2P Smilers Baronissi dice di essersi sbloccata, ma cerca conferme a Macerata

Di Redazione

“Ci siamo sbloccate, adesso continuiamo la marcia”. Linda Martinuzzo, centrale, è stata l’autrice del muro punto che ha permesso alla P2P Smilers di battere Marsala al tie break, in rimonta.

“Una vittoria del riscatto per me e per la squadra – commenta – adesso ripartiamo dalla trasferta di Macerata”.

Squadre in campo nelle Marche domenica 10 novembre alle ore 17. Macerata è una matricola “che mi ricorda un po’ la mia precedente esperienza a Martignacco – dice Martinuzzo – quando una neopromossa trova punti ed entusiasmo, pur procedendo tra alti e bassi, alla fine si compatta, prende le misure alla categoria e diventa ostica. Noi dovremo stare attente a ribattere colpo su colpo: il nostro gioco, la nostra identità e la nostra determinazione in campo per far sí che alla boccata di aria fresca nell’ultima partita seguano altre prestazioni convincenti e con punti in tasca. Le cose da evitare sono di sicuro i regali in battuta: concediamo ancora troppi punti in questo fondamentale alle avversarie, regali gratuiti. Un pizzico di ordine in più, infine, può aiutarci nei momenti decisivi. Ho vissuto un avvio di campionato complicato e con il tempo, la pazienza e gli allenamenti migliora anche l’intesa con la palleggiatrice De Lellis”.

In attacco, invece, brilla l’opposto Esdelle, “una giocatrice formidabile – dice il presidente della P2P Franco Montuori – in poche settimane sta già scalando posizioni nella classifica dei bomber. Ci sta dando una grande mano in fase realizzativa e siamo contenti di averla ingaggiata. E’ accaduto nelle ultime battute del volley mercato, per ovviare alla partenza anticipata della statunitense Harbin che era arrivata in Italia già infortunata e con la quale, d’intesa con i suoi procuratori, abbiamo definitivo la risoluzione consensuale per giusta causa. Nel frattempo l’infermeria è stata occupata da Bartesaghi che ha riportato un fastidioso infortunio muscolare. Speriamo di recuperarla e poterla mettere a disposizione della squadra al più presto perché è una opzione in piú, senza nulla togliere alle brave Ferrara, Panucci e Peruzzi, quest’ultima una giovane sulla quale puntiamo molto. L’acquisto più importante però è a mio avviso il coach Leonardo Barbieri, un allenatore di esperienza, un professionista affidabile e scrupoloso. Con il paziente lavoro in palestra, dove si respira un’aria diversa, di grande fiducia e serenità, la squadra si sta pian piano ritrovando e sono convinto che potrà raggiungere il traguardo della salvezza”.

Nel frattempo la P2P si prepara anche ad ospitare i tecnici federali che faranno visita alla P2P – unica società selezionata nelle province di Salerno, Avellino e Benevento – per uno stage di allenamento con gli allenatori federali delle squadre Nazionali. Nel palazzetto dello sport di Sant’Antonio di Pontecagnano, sotto lo sguardo vigile dei tecnici azzurri, scenderanno in campo le atlete under 14 e under 16 della P2P. Si comincia alle ore 16 di lunedì 11 novembre.

(Fonte: comunicato stampa)