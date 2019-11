Trasferta ostica a Castellana Grotte per la capolista Sieco Service Ortona

Di Redazione

Seconda trasferta per la Sieco Service Impavida Ortona, che domenica 10 ottobre alle ore 18.00 sarà impegnata in Puglia a Castellana Grotte contro la

Materdominivolley.it. Castellanesi a quota tre punti, conquistati contro la Pool Libertas Cantù (vittoria al tie-break) e Olimpia Bergamo (sconfitta al tie-break). Una squadra fisica e di esperienza che vede nel suo roster pezzi da novanta quali lo schiacciatore ex Sieco Alessio Fiore, il centrale Stefano Patriarca, l’opposto Roberto Cazzaniga e lo schiacciatore Mattia Rosso.

In perfetto equilibrio i precedenti tra le due formazioni. In dieci incontri, le vittorie sono cinque a testa, ventuno set vinti e ventuno set persi per ciascuna.

Coach Nunzio Lanci: “Affrontiamo una squadra ben attrezzata per questo campionato che fa dell’esperienza dei suoi giocatori il proprio punto forte. La preparazione in palestra prosegue al meglio. La nostra volontà è quella di proseguire il nostro cammino anche se i nostri saranno avversari ostici. Andremo in Puglia a giocare la nostra gara, dando il massimo per ottenere il massimo pur rispettando l’avversario“.

Anche per questa giornata la tifoseria dei Dragoni organizza la trasferta in Puglia. Per informazioni è disponibile il numero 347-9301009 (Vincenzo). La gara verrà trasmessa in diretta streaming su YouTube e sul sito www.impavidapallavolo.it.

(fonte: Comunicato stampa)