Itas Trentino, Kovacevic: “In Calabria tre punti importanti, ma ora pensiamo già al derby con Verona”

Di Redazione

L’Itas Trentino è rientrata nel primo pomeriggio a Trento, dopo aver completato positivamente la trasferta più lunga dell’intera regular season SuperLega Credem Banca 2019/20. Da Reggio Calabria i gialloblù sono tornati con l’intera posta in palio, bottino che consente loro di restare a punteggio pieno (nove punti in classifica sui nove disponibili) dopo le prime tre giornate di campionato e di guardare ai prossimi numerosi impegni con fiducia e morale.



“Quella giocata mercoledì sera è stata una partita tosta, in cui la Tonno Callipo dopo aver preso le misure nel primo set alla sua nuova casa, è riuscita davvero a metterci in difficoltà; a maggior ragione aver ottenuto la vittoria piena è stato fondamentale – ha commentato l’mvp del match Uros Kovacevic – . Nel corso del secondo set abbiamo iniziato a faticare in fase di break point, ma dal terzo in poi abbiamo raccolto idee ed energie e siamo riusciti a riprendere il nostro ritmo, quello utile a chiudere la sfida per 3-1. Le qualità individuali di cui disponiamo, unite all’idea di squadra già piuttosto chiara dopo la scorsa stagione, hanno fatto in modo che potessimo vincere in quattro set ed archiviare la trasferta col sorriso”.



“Sono soddisfatto di come è iniziata la mia stagione – ha proseguito lo schiacciatore mancino serbo – ; sto bene, lavoro tanto ma sento i benefici per tutto quello che facciamo sia in sala pesi sia sul campo. Sono contento di giocare in questo gruppo, una sensazione che toglie di dosso anche la possibile stanchezza residua derivante dal recente Campionato Europeo vinto con la mia Nazionale. Sabato contro Verona ci attende un altro match molto complicato, ma abbiamo il grosso vantaggio di poterlo giocare di fronte al nostro pubblico, situazione in cui spesso negli ultimi anni abbiamo offerto sempre la nostra versione migliore. Dobbiamo giocare come sappiamo, sono molto fiducioso per un risultato positivo anche contro la Calzedonia”.



L’Itas Trentino inizierà a preparare il derby dell’Adige nel pomeriggio di venerdì con un allenamento che alla BLM Group Arena prevederà sia una parte fisica sia una parte tecnica e tattica.

(Fonte: comunicato stampa)