Tubertini: “Arriviamo alla partita con la Lube dopo una pausa piuttosto lunga che però ci ha permesso di lavorare e di continuare a conoscerci”

La Top Volley torna in campo domani sera alle 20:30 a Civitanova Marche nel turno infrasettimanale in casa della Cucine Lube Civitanova. I pontini arrivano a questo appuntamento dopo il debutto casalingo pirotecnico con il Perugia (2-3) e dopo aver osservato il turno di riposo che quest’anno il campionato prevede.

Sarà un tour de force per la Top Volley che dopo la Lube (domenica 10 novembre alle 18) a Cisterna di Latina riceverà la visita del Monza e a seguire (mercoledì 13 novembre) sarà impegnata a Modena e poi di nuovo in casa con Ravenna.

“Arriviamo alla partita con la Lube dopo una pausa piuttosto lunga che però reputo positiva visto che ci ha permesso di lavorare e di continuare a conoscerci visto che i giocatori impegnati con le Nazionali ci hanno raggiunto in extremis – ha chiarito il coach Lorenzo Tubertini – mi aspetto una Lube con qualche modifica nel sestetto rispetto a quello con cui sono scesi in campo in occasione della Supercoppa, un appuntamento in cui non hanno ottenuto quello che volevano e per questo sono sicuro che avranno vissuto un periodo di avvicinamento con più di qualche pressione.

Con la delusione della Supercoppa avranno quindi l’obbligo di tornare subito al successo. Cosa mi aspetto? Partite con avversari di alto livello in avvio di stagione per noi sono utili perché ci portano immediatamente a confrontarci con quel tipo di pallavolo e sono convinto che dovremo continuare a giocare con l’obiettivo di mantenere alto il nostro rendimento così che il risultato possa essere una conseguenza del gioco che esprimiamo in campo”.

Le due squadre si sono affrontate finora 51 volte con il bilancio che pende dalla parte dei padroni di casa con 42 successi mentre la Top Volley è alla ricerca della decima vittoria con la Lube.

La sfida è valida per la terza giornata del campionato di Superlega, il massimo campionato maschile di pallavolo, e verrà trasmessa in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Lega Volley Channel – Eleven Sports.

La Lube ha recuperato Bruno in occasione della Supercoppa ma il risultato non è stato positivo per la formazione marchigiana visto che hanno subìto l’eliminazione in semifinale, steccando di fatto il primo obiettivo stagionale anche se, nonostante tutto, grazie al match in più giocato in Regular Season, la Lube è sola in vetta a quota nove punti.

“Il match con Latina sarà importante per riscattare subito la sconfitta in Supercoppa e per prosegue la marcia positiva in SuperLega dopo le vittorie ottenute nelle prime tre giornate – aggiunge Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova) – Stiamo lavorando duramente per crescere nel nostro livello di gioco e giovedì sarà una prova fondamentale anche in vista del big match con Perugia di domenica prossima. Pensiamo però ad una gara alla volta, ora è il momento di concentrarci su Latina”.

ANTICIPO – La Lega Pallavolo Serie A comunica che la partita Kioene Padova – Top Volley del 24 novembre 2019 verrà anticipata a sabato 23 novembre 2019 ore 18.00 (stesso campo).

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina

Diretta Eleven Sports a partire dalle ore 20.30

Giovedì 7 novembre 2019

Arbitri: Saltalippi e Santi, terzo arbitro: Bolici

Addetto al Video Check: Santoniccolo Segnapunti: Biondi

PRECEDENTI: 51 (42 successi Civitanova, 9 successi Latina)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Andrea Rossi – 6 attacchi vincenti ai 1000 (Top Volley Latina)

Classifica Superlega

Cucine Lube Civitanova 9, Itas Trentino 6, Leo Shoes Modena 6, Allianz Milano 6, Sir Safety Conad Perugia 5, Calzedonia Verona 5, Kioene Padova 3, Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Gas Sales Piacenza 1, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Vero Volley Monza 0.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Leo Shoes Modena, Kioene Padova, Consar Ravenna e Vero Volley Monza.

2 incontri in meno: Top Volley Latina e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

