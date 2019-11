Kioene in viaggio verso Sora, Travica: “Sfida delicata, è sempre dura giocare lì”

Di Redazione

Con la Kioene Padova ai box in occasione del turno di riposo, ci si prepara al meglio per la sfida di domenica 10 novembre sul campo della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (ore 18.00).

«Giocare al PalaCoccia non è mai semplice – dice il capitano Dragan Travica – e infatti sappiamo tutti come finì la partita in casa loro la scorsa stagione. Stiamo sfruttando questi giorni per affinare i meccanismi di gioco e ci attenderà una gara delicata contro una diretta concorrente. Sora ha una buona squadra, con un paio di elementi di grandissimo valore che dovremo saper contenere. Dovremo fare del nostro meglio e concentrarci sulla nostra pallavolo per portare a casa punti preziosi».



Sono 25 i precedenti tra Padova e Sora, con 15 vittorie a favore dei veneti contro le 10 dei ciociari. Delle 12 sfide disputate in trasferta, in 7 occasioni hanno vinto i padroni di casa, l’ultima volta delle quali lo scorso 1° novembre 2018 (3-0). Arbitri dell’incontro di domenica saranno Matteo Talento di Salerno e Simone Santi di Città di Castello (PG).

A caccia di record: in casa patavina, mancano 3 attacchi vincenti ai 600 in serie A per lo schiacciatore Yuki Ishikawa.

Al PalaCoccia i bianconeri ritroveranno da “avversario” il secondo allenatore Simone Roscini, a Padova dalla stagione 2001/02 al 2012/13.

Intanto la gara casalinga valida per l’8° giornata tra Kioene Padova e Top Volley Latina, inizialmente prevista per domenica 24 novembre, sarà anticipata a sabato 23 novembre alle ore 18.00. In occasione di questa partita la Kioene Padova lancia la promozione “Padova chiama Veneto”, riservata alle società Fipav Veneto. La promozione è indirizzata ad atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori e prevede un biglietto di gradinata non numerata al prezzo speciale al prezzo di 3 Euro. Per aderire è sufficiente inviare una e-mail a: info@pallavolopadova.com entro lunedì 18 novembre nel quale indicare: il nome della società; il numero di biglietti richiesti; il nome e un contatto telefonico di un referente che ritirerà i biglietti allo sportello dedicato alle biglietterie della Kioene Arena il giorno di gara (a partire dalle ore 16.30). La promozione è valida per una richiesta minima di 10 biglietti.

(Fonte: comunicato stampa)