L’addio di Kadankov mette nei guai Mondovì: “Adesso la coperta è cortissima”

Di Redazione

Tre sconfitte in tre partite, ultimo posto in classifica e, da qualche giorno, un’assenza a cui non sarà facile rimediare. Non è mai stata così difficile la situazione della Synergy Vbc Mondovì, che prima della partita con Brescia è stata abbandonata dall’opposto Venelin Kadankov: il bulgaro ha chiesto alla società di risolvere il contratto, forse perché allettato da offerte dall’estero.

Per formalizzare la separazione servirà un po’ di tempo, ma intanto la squadra Marco Fenoglio è orfana del principale attaccante. In attesa di tornare sul mercato in cerca di un altro straniero, la società sta puntando sul giovane Alessio Ristani (classe 2000); l’alternativa è spostare in posto 2 Luca Borgogno, schierando la coppia di schiacciatori Loglisci-Terpin.

“Ora la coperta è cortissima – dice Fenoglio a Tuttosport Piemonte – a novembre dovresti avere delle basi solide, con assetti di gioco e automatismi precisi, invece purtroppo è come se fossimo ad agosto. Dobbiamo continuamente cambiare modo di stare in campo. Abbiamo perso molte certezze, ma io non sono uno abituato a mollare“.