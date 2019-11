La Vero Volley Monza ospita Perugia. Goi: “Confronto ostico ma noi dobbiamo dare il massimo”

Di Redazione

La Vero Volley Monza torna in campo e lo fa tra le provvisorie mura amiche del PalaYamamay di Busto Arsizio. Domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 20.30, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley affronterà la Sir Safety Conad Perugia nella terza giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020.

Dopo lo stop dello scorso weekend, complice la Final Four della Supercoppa Italiana che proprio gli umbri hanno vinto all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, la squadra allenata da Fabio Soli è motivata a dare una svolta a questo inizio di stagione avaro di gioie. I monzesi vanno a caccia dei primi punti della stagione dopo due partite, quelle contro Milano e Trento perse 3-0, che pur avendo messo in luce buoni sprazzi di gioco non hanno regalato set ai lombardi. Tanta tecnica alternata ai pesi per Beretta e compagni nell’ultima settimana di lavoro, utile ad oliare meglio i meccanismi di gioco non solo per la sfida contro i perugini ma anche per le prossime alle porte (Latina, domenica novembre, e Ravenna mercoledì 13 novembre, giorno di rientro del palleggiatore Santiago Orduna dopo le quattro giornate di squalifica).

A Busto Arsizio arriverà una Sir Safety Conad Perugia galvanizzata dalla vittoria in Supercoppa in finale contro Modena, che in campionato ha finora un bilancio di due vittorie (contro Latina nel Lazio 3-2, e contro Verona 3-0 in Umbria) e una sconfitta, per 3-0 contro Milano nell’anticipo della quarta giornata di andata.

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO, GIANI

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV, DIMITROV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA

Palleggiatori DE CECCO, ZHUKOUSKI

Centrali RICCI, RUSSO, PODRASCANIN

Schiacciatori HOOGENDOORN, TAHT, LEON, LANZA, ATANASIJEVIC, PLOTNYTSKYI

Liberi COLACI, PICCINELLI

Allenatore HEYNEN

PRECEDENTI

17, di cui 13 in SuperLega e 4 in Serie A2, con 4 successi Monza e 13 Perugia

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza 3-0 (gara 3 quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2018/19) – 13 aprile 2019 – Pala Barton di Perugia.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015

Gianluca Galassi a Perugia nel 2018-2019

PER PERUGIA

Oleh Plotnytskyi a Monza dal 23/11/2017 al 2019

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season: Thomas Beretta – 4 battute vincenti ai 100 (Vero Volley Monza); Sjoerd Hoogendoorn – 4 punti ai 1500, Filippo Lanza – 15 punti ai 2000, Wilfredo Leon Venero – 1 battuta vincente alle 100, Marko Podrascanin – 3 battute vincenti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Aleksandar Atanasijevic – 6 punti ai 4100, Luciano De Cecco – 3 muri vincenti ai 300, Filippo Lanza – 16 punti ai 2700 (Sir Safety Conad Perugia); Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza).



CURIOSITÀ

Due giocatori in campo, Galassi per Monza e Plotnytskyi per Perugia, si sono incontrati già nella passata stagione da avversari con casacche opposte. Il centrale, ora al Vero Volley, vestiva la maglia di Perugia, lo schiacciatore ucraino, preso in estate dagli umbri, quella dei lombardi.

Monza ha battuto per due volte Perugia nella passata stagione. In campionato 3-2 fuori casa e nei Play Off davanti al pubblico di casa della Candy Arena di Monza (3-2 in Gara 2 dei quarti di finale).

Perugia ha già perso una gara in questa stagione: contro Milano nell’anticipo della 4a giornata di andata della stagione regolare, giocata il 24 ottobre al Pala Barton di Perugia.

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Riccardo Goi (libero Vero Volley Monza): “Sappiamo che contro Perugia ci aspetta una partita ostica. Credo però che potremo essere in grado di riportare sul campo i miglioramenti fatti in questa settimana senza gare. Abbiamo lavorato tanto sulla tecnica, cercando di approfittare della pausa per organizzare meglio alcuni meccanismi di gioco. Sono stati giorni utili che ci permetteranno di arrivare certamente più preparati alla sfida contro gli umbri. Loro scenderanno in campo galvanizzati dalla vittoria in Supercoppa ma noi dobbiamo pensare a dare il massimo, focalizzati sul nostro processo di crescita, per fare una buona partita ed un passo avanti. Il servizio è un’arma che Perugia è capace di sfruttare al meglio con Leon e Atanasijevic, bravissimi a spingere tanto anche in attacco. Speriamo non siano nella loro giornata migliore”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 2019-2020

3a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 3 novembre 2019, ore 18.00

Calzedonia Verona – Gas Sales Piacenza 3-2 (25-22, 25-27, 25-23, 18-25, 15-13)

Mercoledì 6 novembre 2019, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino Diretta Eleven Sports

Mercoledì 6 novembre 2019, ore 20.30

VERO VOLLEY MONZA – Sir Safety Conad Perugia Diretta Eleven Sports

Giovedì 7 novembre 2019, ore 20.30

Consar Ravenna – Allianz Milano Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina Diretta Eleven Sports

Leo Shoes Modena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven Sports



LA CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 9, Itas Trentino 6, Leo Shoes Modena 6, Allianz Milano 6, Sir Safety Conad Perugia 5, Calzedonia Verona 5, Kioene Padova 3, Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Gas Sales Piacenza 1, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, VERO VOLLEY MONZA 0.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Leo Shoes Modena, Kioene Padova, Consar Ravenna e Vero Volley Monza.

2 incontri in meno: Top Volley Latina e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

