Weekend da dimenticare per le squadre della Moma Anderlini

Di Redazione

Fine settimana amaro per le formazioni della Moma Anderlini impegnate nei campionati nazionali, entrambe le Serie B sono tornate sconfitte per 3 a 0 dalle trasferte della terza giornata di campionato.

Passo falso per i ragazzi di Roberto Bicego che sul campo della Robosystem Concorrezzo interrompono la striscia positiva che li aveva visti vittoriosi nelle prime due giornate di campionato. Una prestazione sottotono per Andreoli e compagni che nulla possono contro i padroni di casa, ad oggi in testa alla classifica del girone B.

Nulla da fare anche per le ragazze di Roberta Maioli che in terra toscana si arrendono alla VBC Calci. Dopo aver lottato ad armi pari nel primo parziale, le modenesi commettono qualche errore di troppo e tradite dalla ricezione permettono alle toscane di chiudere agilmente il match in soli tre set.

Roberta Maioli: “Sembrava essere la nostra serata! Siamo partite alla grande portando in campo un buon gioco e bellissimi scambi in un primo set giocato punto a punto. Sul finale del set la loro esperienza ha fatto la differenza e purtroppo per noi, gli ha permesso di chiudere. Dal secondo set in poi invece siamo scomparse. Sicuramente è stata complice la sconsolazione per aver perso il primo parziale, ma nessuna è stata in grado di tirare fuori qualcosa per rimanere attaccata alla partita. Siamo calate sia in ricezione che in contrattacco rendendo vita semplice alle avversarie“.

Testa alla prossima settimana, quando le entrambe le squadre saranno impegnate con il turno di gare casalingo. Sabato 9 novembre alle 17.30 la Serie B Maschile ospiterà Valtrompia Pallavolo BS presso la Palestra Elio de Angelis. Alle ore 19 invece la Serie B2 Femminile affronterà Liberi e Forti FI sul campo del Guarini.

Dopo la sosta della scorsa settimana, sabato 9 torneranno in campo anche i ragazzi della Serie C Maschile. La squadra allenata da Cristian Bernardi scenderà in campo alle 18 a Piacenza contro la Libertas Sterltom.

(Fonte: comunicato stampa)