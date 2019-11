Trasferta dolce in Puglia per la Folgore Massa

Di Redazione

Questa volta la Puglia sorride alla Folgore Massa, che dopo il ko di Casarano infila a domicilio l’imbattuta Galatina con una straordinaria dimostrazione di forza e qualità. Secondo successo consecutivo dopo il 3-0 rifilato a Martina, e vetta distante soltanto 2 punti con il Rione Terra che guarda tutti dall’alto in basso con 8 punti in 3 gare.

Il roster costiero parte partito piuttosto contratto, sulla falsariga del match di Casarano. Dal 5-6 griffato Ferenciac, la Folgore riesce più a mettere il muso avanti e qualche errore di troppo dai 9 metri permette agli anfitrioni di guadagnarsi un prezioso margine fino al 16-12. Nicola Esposito capisce che è il momento di dare la scossa: time-out, poche parole veloci ed efficaci, con i ragazzi che tornano in campo con ritrovato vigore. Da quel momento Lugli diventa dinamite pura: 5 punti (saranno 17 complessivamente) per cambiare rotta ed indirizzare il parziale verso Massa Lubrense. Nel secondo set il servizio float di capitan Aprea fa venire i capogiri alla seconda linea galatinese che non riesce mai a prendere la opportune contromisure, contestualmente cresce l’intensità del muro-difesa, con i costieri a sporcare e ricostruire tantissimi palloni piazzando break lunghi e spingendo Galatina ad andare fuori giri.

L’ultimo parziale è caratterizzato da alcune variazioni sul tema: la Folgore inizia a far male anche centralmente con Sartirani a mettere la museruola agli attaccanti rivali. Il punto finale è inevitabilmente di Lugli, con una sassata potentissima che regala 3 punti su un campo dove pochissime altre squadre riusciranno a fare bottino pieno.

L’opposto biancoverde si guadagna la palma di miglior realizzatore mettendo giù 17 punti (1 ace e 1 muro), seguito in doppia cifra da Paul Ferenciac (11, 2 ace) decisivo nelle battute finali con un servizio al salto su Pierri che mostra difficoltà enormi a contenerlo. 8 personali per Sartirani (5 soltanto nel terzo set con 2 muri), mentre c’è ancora un centrale appena fuori dal podio: Deserio chiude a quota 8 con tanti primi tempi sontuosi grazie ad un’intesa con capitan Aprea che rasenta la perfezione.

Coach Nicola Esposito parte con Aprea regista in diagonale con Lugli, Ferenciac e Borghetti in posto 4, Sartirani e Deserio al centro, Denza libero. Galatina risponde con Parisi-Buracci, Lotito-Maiorana, Musardo-Torsiello, Pierri libero.

PRIMO SET.

Sartirani risponde subito a Lotito (1-1), Borghetti va a segno lungolinea (2-3), Aprea gioca con le mani del muro dopo la gran difesa di Ferenciac, e poi Lugli mette il primo punto a referto con una bomba impossibile da contenere (4-5). Ferenciac mantiene avanti la Folgore (5-6) che poi subisce un break con Lotito e Torsello abili ad alzare a muro un’autentica saracinesca (8-6). Lugli va a segno da posto 4, Borghetti risponde per le rime a Maiorana ma nei 3 metri Musardo è una diga e Galatina sale sul 15-11. Ferenciac ha il braccio caldo, quindi sul 16-12 coach Esposito chiama una sospensione tecnica decisiva per dare la scossa emotiva ad un gruppo che al ritorno sul parquet diventa un uragano di potenza distruttiva. Lugli aumenta esponenzialmente la velocità di braccia e trova 3 punti consecutivi ( 2 missili ed 1 muro su Maiorana) che riportano la Folgore a strettissimo contatto. Borghetti va segno in 6 (18-16), Lotito schiaccia per il +3 (20-17), e poi è tutto un climax ascendente di giocate ed emozioni. Borghetti chiude la porta a Buracci, Musardo va in primo tempo senza trovare il campo, quindi Ferenciac trova la parità dopo la meravigliosa difesa di Deserio su Maiorana (20-20). Aprea vince il duello con Maiorana ed è sorpasso (20-21). Musardo e Deserio eseguono precisi primi tempi (22-22), Lugli affonda dalla seconda linea (22-23), Ferenciac difende e poi chiude con autorità regalandosi il primo set-point (23-24). Il coach galatinese chiama time-out per spezzare il ritmo ma la mossa non provoca l’effetto sperato: bomba dai 9 metri di Ferenciac su Pierri, Denza difende su Lotito e poi il tracciante di Lugli vale il punto del 23-25.

SECONDO SET.

Vige l’equilibrio fino al 3-3, Galatina prova a strappare sul preciso lob di Lotito (7-5) poi sul servizio di capitan Aprea la Folgore ottiene un break importante. Cresce la fase difensiva, le maglie biancoverdi recuperano tutto obbligando Galatina ad aumentare la percentuale di rischio con il risultato che Lotito e Buracci iniziano a sparare a salve (7-9). Il coach galatinese ferma tutto, ma l’inerzia non cambia. Il primo tempo di Torsello esce oltre la linea di fondo, poi Denza si tuffa per recuperare un pallone impossibile che Lugli mette giù a velocità supersonica (8-12). I padroni di casa si giocano subito la seconda sospensione tecnica ed accorciano con il muro di Musardo su Deserio (12-13). Torsello e Buracci servono in mezzo alla rete (13-15), Aprea va dietro da Lugli, Ferenciac picchia senza paura ed il monster block di Sartirani su Torsello mette una seria ipoteca sul parziale (14-18). La Folgore mantiene alto il livello di attenzione: capitan Aprea è magia pura di seconda sulla ricezione di Borghetti. Servizio 5/5 di Aprea su Pierri, i costieri ricostruiscono e poi il proiettile di Lugli deflagra in una frazione di secondo (15-20). Sartirani apre i tentacoli su Torsello, Lugli prende l’ascensore e mette giù il 17-22. Borghetti difende tutto, poi ci pensa il solito Lugli a spegnere le velleità galatinesi. Lotito fa e disfa dai 9 metri (19-24), Buracci annulla la prima palla set, ma nulla può sull’attacco in parallela di Lugli che con il settimo punto nel parziale trascina la Folgore sullo 0-2.

TERZO SET.

Galatina non è disposta ad ammainare la propria bandiera senza combattere, soprattutto davanti ad un pubblico numeroso che si fa sentire. I padroni di casa volano sul 6-2, Deserio accorcia ma qualche gratuito di troppo permette ai padroni di casa di costruire un buon vantaggio portandosi sul +5 (8-3). Gli uomini di coach Esposito cambiano la propria tattica di gara: meno sassate in banda e più sortite centrali con Deserio e Sartirani che piazzano due primi tempi sontuosi di fila (8-5). Galatina spinge con il block-out di Buracci, ma Sartirani nei 3 metri è letale trovando due attacchi vincenti consecutivi (10-7). Una gran difesa di Aprea, complice la finta sotto rete di Ferenciac, cade a terra tra gli occhi sbigottiti della seconda linea galatinese (10-8). Buracci non molla (13-8), la Folgore ricuce ancora con Sartirani ed una conclusione di Musardo che si perde sul nastro (14-11). Il servizio di Buracci muore in mezzo alla rete, poi inizia l’irresistibile remontada biancoverde: Deserio trasforma una ricezione approssimativa in assist vincente per un tap-in regale, Lugli fa ace su Pierri, e poi batte forte ancora sul libero di casa che costringe Buracci ad un attacco difficile che non oltrepassa il proprio campo (15-15). Ferenciac va in palleggio da Lugli per una bordata granitica da seconda linea (16-16), Galatina cambia la diagonale palleggiatore-opposto ed i costieri prendono il largo. Ferenciac affonda in zona 6 e poi in parallela interna (18-20), Sartirani non perdona e poi De Lorentis perde le misure del parquet (19-22). Ferenciac va a segno con due ace di fila (19-24), Galatina prova a resistere ma Lugli mette a terra il definitivo 21-25 che mette la parola fine alla contesa.

Coach Nicola Esposito: “Sono felicissimo per la vittoria, ma soprattutto per la prestazione della mia squadra. A mio parere avevamo raccolto poco in rapporto ad impegno ed abnegazione che il gruppo ha sempre mostrato fin dal primo giorno di lavoro. A Galatina i ragazzi han fatto una gara davvero importante, aiutandosi nei momenti di difficoltà: pur essendo andati sotto sia nel primo che nel terzo set sono sempre stati attaccati alla partita senza mai mollare di un centimetro. Questo è un aspetto importantissimo che vale anche più della vittoria stessa. Non credo che il time-out chiamato quando eravamo sotto 12-16 nel primo set abbia influito eccessivamente sul risultato finale: stavamo comunque giocando bene se escludiamo qualche contrattacco sul quale abbiamo sbagliato scelta. Toccavamo bene il pallone a muro ed in difesa eravamo sempre sistemati bene, per cui avevamo bisogno soltanto di un episodio per svoltare.

Nel pre-campionato abbiamo dimostrato di saper giocare una buona pallavolo, e questo è mancato a Casarano dove avere qualche rammarico è inevitabile. Siamo stati bravi a resettare tutto, i ragazzi si stanno allenando benissimo, mostrano sempre tanta voglia di migliorarsi, e la vittoria a Galatina è il giusto premio per quanto seminato. Nel complesso la distribuzione è stata quasi perfetta: Aprea ha giocato una grande gara, così come il nostro libero Luigi Denza: abbiamo ricevuto con percentuali altissime, e di conseguenza il gioco è stato più efficace. Da domani sarà già tempo di pensare al derby della settimana prossima contro Marcianise. Il nostro obiettivo è lavorare e pensare partita dopo partita: la squadra si trova sulla mia stessa lunghezza d’onda e sono molto soddisfatto”.

Lo schiacciatore Paul Ferenciac: “Anche se il tabellino parla di un 3-0 secco, la gara contro Galatina è stata molto combattuta. Siamo stati bravi ad esprimere sul parquet quanto provato nel corso di tutta la scorsa settimana, ed il risultato ci ha premiato con 3 punti molto importanti. Rispetto alla partita di Casarano siamo riusciti a rialzarci con personalità nei momenti più delicati: si tratta di un passo importante per quanto riguarda la crescita della nostra squadra, e sono molto soddisfatto. Avevamo studiato le caratteristiche di Galatina e siamo riusciti a mettere tanta pressione sia a muro che in difesa, lottando con grinta su tutti i palloni. Ci godiamo questa vittoria perché espugnare un palazzetto pugliese non è mai semplice, poi la testa sarà subito focalizzata sul prossimo impegno al Palatigliana contro Marcianise”.

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA – SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA: Parisi, Buracci, Lotito, Maiorana, Musardo, Torsello, Pierri (L). In panchina: Apollonio (L), Tundo, De Lorentis, Nicolazzo, Lentini.

All: Stomeo

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA: Aprea 4, Lugli 17, Ferenciac 11, Borghetti 4, Sartirani 8, Deserio 7, Denza (L). Cambi: L. Esposito, Miccio, Grimaldi. N.e.: Pontecorvo (L), Della Mura.

All: N. Esposito

Ace: 1-3. Battute sbagliate: 11-14. Errori: 23-27. Muri: 8-5

(Fonte: comunicato stampa)