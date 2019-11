Per la Vero Volley Monza meno due alla sfida casalinga contro Perugia

Di Redazione

Inizia con intensità la settimana di lavoro della Vero Volley Monza. Due gare in cinque giorni quelle segnate sul calendario della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, attesa mercoledì sera, alle ore 20.30, sul mondoflex del PalaYamamay di Busto Arsizio, dai campioni d’Italia in carica e freschi vincitori della Supercoppa Italiana della Sir Safety Conad Perugia e domenica dalla trasferta nel Lazio che la vedrà di fronte alla Top Volley Latina.

Due sfide in cui la formazione allenata da Fabio Soli proverà a fare i suoi primi punti stagionali utili ad interrompere il trend negativo delle prime due uscite. Pesi alternati alla tecnica in mattinata e pomeriggio di solo lavoro con la palla per Beretta e compagni, domani nuovamente in palestra per affinare i meccanismi di gioco.

(Fonte: comunicato stampa)