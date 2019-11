LPM BAM Mondovì vince il derby piemontese contro il Barricalla Cus Torino

Di Redazione

In un PalaManera gremito, colorato dalle bandierine della Banca Alpi Marittime e dalle 24 squadre Under 12 che hanno partecipato al Torneo di Halloween organizzato dalla società rossoblu, è andato in scena il derby del Piemonte tra la formazione di casa della LPM BAM Mondovì e il Barricalla Cus Torino. Una gara avvincente, come da pronostico, che ha visto le padrone di casa conquistare l’intera posta in palio.

Nel primo set le formazioni partono appaiate (8-8). La situazione prosegue punto a punto fino al 22 pari. Le pumine ruggisco e con l’ace di Tanase e Tonello staccano le torinesi (24-22). Francesca Scola beffa le avversarie e segna il punto decisivo (25-22).

La seconda frazione di gioco vede ancora le formazioni viaggiare in parità (8-8). Rebora picchia il 9-8. L’LPM BAM Mondovì, sempre supportata dagli Ultras Puma, stacca e si porta sul +3 (12-9). Il Cus Torino non ci sta, mette la freccia, riporta il set in equilibrio (18-18), e supera (18-20). Le pumine tornano a graffiare (19-20), l’ace di Bonifazi scrive il 20 pari. La fase finale si fa calda: 23-21. La panchina delle cussine chiede time out. Vokshi stoppa la volata delle pumine (23-22). L’errore di Torino regala il 24-22 alle monregalesi. Rebora chiude il set con un ace!

Il terzo parziale inizia di nuovo in parità (8-8). Le squadre si rincorrono, viaggiando a braccetto (12-12 e 17-17). Tanase sblocca l’equilibrio (19-18) e Zanette sigla il +2 (20-18). Cus Torino non molla e si fa sentire, frena l’entusiasmo rossoblu e si porta 21-23. Zanette picchia forte (22-23). Un grande muro di Tonello firma il 23 pari. Le cussine si portano sul 23-24, ma Tanase non ci sta (24-24). Torino trova l’allungo e si aggiudica il set ai vantaggi (24-26).

La gara si riapre, con le cussine determinate ad arrivare al tie-break e l’LPM BAM Mondovì compatta per chiudere velocemente. Il gioco inizia a favore del padrone di casa (6-2). Rebora, molto incisiva in battuta, sigla l’8-2. La zampata delle pumine porta le monregalesi sul 10-2. Il Cus Torino non molla e accorcia (12-7). Le rossoblu si fanno agguerrite (20-13), ma le ospiti non vogliono di certo abbassare la guardia (20-15). Il prosegue a favore delle rossoblu, con Rebora che mette a terra il 25-19.

LPM BAM MONDOVI’ – BARRICALLA CUS TORINO 3-1 (25-22 25-22 24-26 25-19)

LPM BAM MONDOVI’: Rodriguez 6, Rebora 17, Zanette 17, Tanase 21, Tonello 14, Scola 3, Agostino (L), Bonifazi 1, Bordignon 1, Fezzi. Non entrate: Midriano, Mandrile (L). All. Delmati.

BARRICALLA CUS TORINO: Lotti 13, Gobbo 6, Vokshi 19, Michieletto 6, Mabilo 7, Rimoldi 3, Gamba (L), Cometti 6, Severin, Bisio. Non entrate: Fantini (L), Camperi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Giorgianni, Scotti. NOTE – Durata set: 27′, 28′, 28′, 26′; Tot: 109′.

(Fonte: comunicato stampa)