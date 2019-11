Gioca Volley S3 in Sicurezza, continua a Tito il tour della schiacciata e della sicurezza ferroviaria

Di Redazione

Il tour della schiacciata, del divertimento e della sicurezza ferroviaria fa rotta su Tito, in provincia di Potenza. Dopo lo straordinario successo di Maida, il Gioca Volley S3 in Sicurezza è infatti pronto per colorare una nuova regione, la Basilicata.

L’appuntamento con il progetto socio-sportivo ideato e realizzato da Ansf, Polfer e Fipav con il sostegno dello storico partner Kinder Joy of Moving, è fissato per mercoledì 6 novembre dalle ore 9:00 alle 20:00 presso l’EFAB (Ente Fiera Autonomo di Basilicata) a Tito, in provincia di Potenza.

All’interno dei padiglioni della Basilicata Fiere sarà allestito il villaggio della schiacciata, del sorriso e della sicurezza ferroviaria dove i giovanissimi delle scuole e delle associazioni del territorio si ritroveranno sottorete con il testimonial del progetto Volley S3 ed icona della pallavolo italiana, Andrea “Lucky” Lucchetta e, ancora una volta, il due volte oro europeo ed argento olimpico, Valerio Vermiglio. Due campioni azzurri che scenderanno in campo con il personale Ansf e gli agenti della Polfer in una giornata interamente dedicata al gioco ed alla promozione dei concetti base della sicurezza ferroviaria.

“Il tour della sicurezza ferroviaria abbinata al volley e rivolta ai più giovani arriva finalmente in Basilicata. Auguriamo a tutti i nostri bambini di essere in futuro viaggiatori instancabili sulle ferrovie italiane e del mondo e per questo – auspica l’Ing. Antonio Pagano delle Relazioni istituzionali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – dobbiamo dotarli di un bagaglio minimo di conoscenze e informazioni che li rendano consapevoli dei rischi specifici connessi alla frequentazione delle stazioni e ambasciatori del rispetto delle regole. Questo progetto educativo nasce da un’amara osservazione statistica: più del 90 % delle vittime degli incidenti ferroviari mortali sono persone che per distrazione o leggerezza o sfide insensate vengono travolte dai treni in corsa. Cercheremo di chiamare i partecipanti alla festa del volley di Potenza ad un momento di riflessione, adottando forme espressive e un linguaggio che ben si inseriscano nell’atmosfera di gioco”.

In prima linea nelle stazioni così come in campo, sottorete, ci saranno gli agenti della Polfer: “Dalle regole del gioco a quelle della sicurezza ferroviaria: Sport e Legalità costituiscono, infatti, un binomio vincente per raggiungere un obiettivo importante, quello di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e ad assumere comportamenti responsabili in ambito ferroviario – ha aggiunto Daniela Poduti Riganelli, Primo Dirigente della Polizia di Stato – l’appuntamento con l’iniziativa del “Gioca Volley S3”, che dal 2016 ha coinvolto oltre 50.000 ragazzi, è ormai una tappa collaudata. Questi eventi sportivi consentono alla Polizia Ferroviaria di condividere con i ragazzi i concetti fondamentali della sicurezza in ambito ferroviario, che oltre alla campagna in atto con ANSF e FIPAV, vengono diffusi anche nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito del progetto Train…to be cool”.

La tappa di Tito del Gioca Volley S3 in Sicurezza sarà presentata, domani, martedì 5 novembre alle ore 11, presso l’EFAB (Ente Fiera Autonomo Basilicata) nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali.

(Fonte: comunicato stampa)