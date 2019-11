Mercoledì esordio casalingo della Tonno Callipo: al PalaCalafiore arriva Trento

Di Redazione

Per la Tonno Callipo Calabria Volley VV questi sono giorni di preparazione e di concentrazione. Sono i giorni che dividono dal match con uno degli avversari più forti del torneo: l’Itas Trentino Volley che mercoledì 6 novembre alle ore 19,30 arriverà al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Sarà la prima sfida interna per la formazione allenata da coach Juan Manuel Cichello, che ha iniziato l’annata agonistica in ritardo, rispetto alle altre concorrenti della Superlega, dovendo osservare il turno di riposo alla prima giornata. Anomalo esordio casalingo in quanto si giocherà su un campo diverso da quello “naturale” del PalaValentia, per motivazioni già note, legate all’incapacità dell’impianto sportivo vibonese di contenere i tremila spettatori come richiesto dal regolamento della Lega Pallavolo Serie A. Tra le fila giallorosse non manca l’entusiasmo e la voglia di regalare un bello spettacolo di pallavolo al pubblico amico. Così Baranowicz e compagni, dopo la trasferta di Padova sono già proiettati alla prossima ardua avventura: affrontare i campioni del mondo di Trento. Il duo Cichello-D’Amico sta continuando a far lavorare in palestra e sul campo l’intero gruppo con l’obiettivo primario di far scoccare la giusta intesa anche con gli atleti che si sono aggregati da poco.

Dall’altro lato c’è la compagine gialloblù allenata da Angelo Lorenzetti, che ha già incassato due vittorie su due in questa annata posizionandosi tra le prime in classifica insieme a Modena e Civitanova, e reduce dalla prima giornata della Final Four di Supercoppa Italiana dove è stata battuta da Perugia.

PRECEDENTI E ARBITRI DI MERCOLEDì 6 NOVEMBRE:

Sono 32 i precedenti tra la Tonno Callipo e l’Itas Trentino. 32 partite giocate dal 2004 ad oggi così suddivise: 24 in Regular season, 5 nei play-off, 2 in Coppa Italia e 1 nel Trofeo Tim del 2004. Il bilancio vede nettamente in vantaggio la squadra gialloblu con 27 vittorie a favore, mentre sono 5 i successi ottenuti dai calabresi. L’ultima volta che i giallorossi si imposero in casa contro Trento risale al 2016: era la prima giornata del girone di ritorno di Regular Season e finì 3-2.

Non ci sono ex tra queste due formazioni.

Ad arbitrare il match saranno i direttori di gara Marco Zavater e Matteo Talento.

CONFERENZA STAMPA PRE-GARA:

Il match sarà presentato durante una conferenza stampa fissata per lunedì 4 novembre alle ore 15,30 al PalaValentia. Durante l’incontro a rispondere alle domande dei giornalisti sarà lo schiacciatore francese Swan Ngapeth. Uno dei giocatori arrivati quest’anno in casa Tonno Callipo ma che ha già alle spalle tre stagioni in Superlega.

I BIGLIETTI:

Tutti coloro che vorranno acquistare il ticket valido per l’accesso al PalaCalafiore potranno procedere con l’acquisto online attraverso il circuito di LiveTicket (https://www.liveticket.it/tonnocallipovolley) oppure presso i rivenditori autorizzati. Per conoscere quello più vicino è possibile collegarsi al sito www.liveticket.it/point.

I biglietti saranno in vendita anche il giorno della partita alle casse del PalaCalafiore (apertura della biglietteria due ore prima del fischio d’inizio del match).

I prezzi definiti per l’incontro sono i seguenti:

Primo anello: intero € 15,00 ; ridotto: € 10,00

Secondo anello: intero € 10,00 ; ridotto: € 5,00

(Fonte: comunicato stampa)