La Green Warriors cade in tre set contro la CDA Talmassons

Di Redazione

La Talmassons convince ed in tre set chiude la pratica Green Warriors Sassuolo.

Cronaca della partita

Coach Barbolini conferma il sestetto visto nelle ultime uscite con Pincerato in cabina di regia, Malual opposto, al centro R.Fucka e Fav, in posto quattro Ghezzi e Cvetnic. Il libero è Scognamillo.

Dall’altra parte della rete coach Guidetti risponde con Stocco in palleggio, in diagonale con Hatala, al centro Ceron e Nardini, in posto quattro la ex neroverde Joly e Gomiero. Il Libero è Cerruto.

Primo set

Partono bene le padrone di casa della Green Warriors Sassuolo, che con il muro di Malual su Joly si portano subito avanti 5-2. Il mani out di Ghezzi vale poi l’8-4. Talmassons però non ci sta e con Gomiero dai nove metri accorcia le distanze: ace su Cvetnic e 9-7. Sassuolo allunga ancora con Malual (11-8) ma Talmassons trova presto il pareggio, approfittando degli errori in casa neroverde (11-11). Si gioca ora punto a punto (15-15) pi Sassuolo trova il break vincete (18-16), con coach Guidetti che ferma il gioco. Di nuovo Talmassons trova il pareggio (19-19) e poi allunga 19-21 e questa volta e coach Barbolini a chiamare time out. Le padrone di casa ci provano con Cvetnic (20-21) e pareggiano 22-22 quando Ceron trova l’asta. Nel finale però è Talmassons ad essere più fredda: finisce 22-25.

Secondo set

Partono meglio le ospiti, che con Nardini trovano l’1-4. Sassuolo accorcia le distanze con Cvetnic (3-4), ma le ospiti allungano ancora e con Ceron trovano il +4 (4-8). La Green Warriors non demorde e con due ottime giocate di Cvetnic trova il pareggio (8-8), con coach Guidetti che ferma il gioco. Si gioca ora punto a punto (13-13), poi Talmassons piazza il break e si porta sul 13-18: Barbolini tenta la carta dei cambi, con Tatijana Fucka dentro per Fava e Zojzi per Malual. Due punti consecutivi in casa Sassuolo costringono coach Guidetti al secondo time out discrezionale (16-21). Nel finale, è proprio la formazione ospiti ad essere protagonista, complici anche gli errori in casa Sassuolo: Gomiero mette a terra la palla del 18-23, Ceron conquista il setball, finalizzato dal muro su Ghezzi.

Terzo set

Di nuovo sono le ospiti a partire meglio: l’ace di Nardini vale lo 0-4. Sassuolo ci prova con Cvetnic (3-5) e sul 4-6 firmato Malual coach Barbolini ricorre al doppio cambio, con Zojzi dentro per Pincerato e Pasquino per Malual. Talmassons però continua a macinare punti e con Gomiero trova il 5-9. La Green Warriors cerca di mantersi attaccata al match con le unghie e con i denti e con Cvetnic si riporta a -1 (10-11). Talmasson allunga ancora, con una Joly in grande spolvero (11-14). L’ace di Ceron (12-18) costringe coach Barbolini al time out: al rientro in campo, l’allenatore neroverde chiude il doppio cambio, con Zojzi e Pasquino out per Pincerato e Malual. Le ospiti però continuano nella loro corsa: la piazzata di Gomiero vale il 12-20. Il finale è tutto un Nardini show: tre suoi punti consecutivi e Talmassons si porta sul 13-23. Chiude sempre lei, 13-25.

Green Warriors Sassuolo 0 CDA Talmassons 3 (22-25 18-25 13-25)

(Fonte: comunicato stampa)