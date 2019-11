Il regista e capitano Simone Giannelli dopo la Supercoppa: “Il match contro Perugia è stato un test dall’esito positivo”

Di Redazione

Domenica di lavoro in palestra, sia al mattino sia nel tardo pomeriggio, per l’Itas Trentino. Dopo un giorno di pausa, successivo alla semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019 giocata a Civitanova contro Perugia, i gialloblù sono infatti tornati ad allenarsi alla BLM Group Arena per iniziare a preparare il prossimo appuntamento, in calendario già per mercoledì 6 novembre a Reggio Calabria.



“Il match giocato venerdì sera contro la squadra che poi ha vinto il Trofeo ci ha offerto tante indicazioni, la maggior parte delle quali sono sicuramente positive – ha spiegato a Trentino Volley Tv il Capitano Simone Giannelli – . Per lunghi tratti abbiamo espresso una pallavolo di alto livello, ma non è bastato perché Perugia ha dimostrato di essere più avanti di noi; per raggiungerla dobbiamo cercare di sfruttare al massimo giorni come quelli odierni in cui possiamo stare in palestra e lavorare con serenità ma al tempo stesso con addosso la voglia di migliorarci tutti insieme, come gruppo. Il muro è sicuramente uno degli aspetti che hanno funzionato meglio, ma anche la fase di cambiopalla e, più in generale, l’attacco sono andati bene ma non sono stati sufficienti. Stamattina, prima di riprendere gli allenamenti, ne abbiamo parlato e siamo ancora più convinti delle cose che dobbiamo fare. Siamo pronti a sacrificarci per cambiare le nostre abitudini e compiere un ulteriore passo in avanti”.

“In SuperLega non ci sono partite semplici, a maggior ragione se giochi in trasferta e sul campo della Tonno Callipo Vibo Valentia che proprio in questa occasione farà il suo debutto casalingo – ha aggiunto Giannelli presentando l’impegno di metà della settimana prossima in Calabria – . Ci attende una partita difficile, un nuovo esame”.

(Fonte: comunicato stampa)