B2 Femminile: Gossolengo troppo forte, Nure Volley si arrende in tre set

Derby dal calice amaro. Nella terza giornata d’andata del campionato di serie B2 (girone C) il Nure Volley, formazione nata dalla sinergia tra il Volleball Pontenure e Pallavolo San Giorgio, è stata sconfitta dal Busa Foodlab Gossolengo per 3-0.

Il palazzetto comunale di Gossolengo ed un pubblico numeroso hanno fatto da cornice al primo storico derby nei tornei nazionali del Nure Volley. Tuttavia non c’è stato l’happy end come nelle favole: le cugine biancoverdi si impongono in tre parziali facendo valere esperienza e fisicità. Le gialloblù scendono in campo con Perini opposta a Tonini, Tonello e Messaggi in posto 4, capitan Fava e Dodo Sajin al centro, Beatrice libero; il team di Sassi con Colombano-Cobbach, Scarabelli-Donida, Cattaneo-Zambelli e Traversoni in seconda linea.

La cronaca

L’inizio della formazione di coach Matteo Capra è positivo, 3-6 con un attacco di Tonello ma poi si è spenta la luce: Busa Foodlab infila un break di nove a zero ed uno a undici (14-7) che ha cambiato l’esodo del set. Coach Capra inserisce Arfini per Tonello ed Elena Sajin al posto di Tonini: la musica non cambia. Nure Volley prova a rientrare (20-14) ma un attacco di Catteneo chiude 19-25.

Nel secondo la formazione di casa parte meglio: al Nure non bastano i colpi di Messaggi e Tonini per restare in scia (15-9), il Busa Foodlab ha in mano il parziale ma due ace consecutivi di Dodo Sajin riaccendono le speranze gialloblù, 16-14. Gossolengo riaccendono il motore ma Nure non molla (21-17, Fava) e si avvicina sino al 24-23. Al primo set point Cattaneo di furbizia sigla il 25-23.

Nel terzo set la formazione ospite prova a mettere la freccia, 11-12, ma le biancoverdi trovano il break del 15-12. Tonello tiene vive la speranze ospiti (15-13) ma Gossolengo fa valere maggiore esperienza e fisicità: Donida sigla il 21-16 che fa scorrere i titoli di coda dell’incontro (25-19).

Dichiarazioni

“Brutta sconfitta – spiega coach Matteo Capra – non tanto per il risultato ma perché in alcuni momenti di gioco emergono gli stessi problemi delle prime due partite. Problemi che si sono evidenziati anche contro il Busa, non teniamo il filo della partita, cerchiamo di fare cose che non abbiamo provato e perdiamo il tema tattico. Questa sconfitta ci deve insegnare ad uscire nei momenti di difficoltà con più entusiasmo”.

Busa Foodlab Gossolengo-Nure Volley 3-0 (25-19, 25-23, 25-19)

Busa Foodlab Gossolengo: Traversoni (L), Cobbah 10, Zambelli 9, Cattaneo 10, Nedeljkovic, Chinosi, Anrola, Caviati, Donida 10, Galibardi, Colombano 1, Scarabelli 13. All.: Sassi.

Nure Volley: Tonini 6, Tappani 8, Perini 2, Tonello, Messaggi 5, E. Sajin 1, Arfini, Fava 4, Andreani, D. Sajin 5, Sgobbi, Passerini (L), Giovanna (L). All.: Capra-Piccoli.

Risultati

Ceramsperetta Cusano-Bedizole 3-2, Real Volley-Gorgonzola 2-3, Enercom Fimi-Mirandola 3-0, Campagnola-Rubierese 3-0, Gossolengo-Nure 3-0, Marudo-Gussago 0-3, Autorev Spezia-Arbor Interclays 2-3.

Classifica

Gossolengo 9 punti; Campagnola Emilia 7, Cusano Milanino 6; Rubierese, Mirandola, La Spezia, Arbor Interclays 5; Real Volley, Enercom Fimi Crema 4; Gorgonzola, Gussago 3; Marudo, Nure Volley 2; Bedizzole 1.

Prossimo turno

Linea Saldature Bedizzole-Enercom Fimi Crema; Ceremsperetta Cusano Milanino-T&V Civiemme Campagnola Emilia; Rubierese Volley-Busa Foodlab Gossolengo; Volley Stadium Mirandola-Autorev La Spezia; Nure Volley-Tomolpack Marudo; Arbor Interclays Reggio Emilia-Delta Engineering Gorgonzola; Volley Gussago-Real Volley.

