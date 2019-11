Le lezioni di palleggio di Vital Heynen prima della finale di Supercoppa (video)

Di Eugenio Peralta

Vital Heynen è un tipo che non conosce tempi morti, e soprattutto non smette mai di lavorare. A poco più di un’ora dalla finalissima di Del Monte Supercoppa, il tecnico belga della Sir Safety Conad Perugia (che come sempre ha raggiunto il palazzetto a piedi prima della squadra, facendo 40 minuti di camminata) è sceso in campo per una seduta di allenamento molto speciale.

Il coach campione del mondo della Polonia, infatti, ha improvvisato una lezione di palleggio (e in seguito anche di bagher) ai giovani giocatori del settore giovanile della Lube Volley, che fanno da moppers per l’evento dell’Eurosuole Forum. Un momento indimenticabile per i futuri campioni, e uno spettacolo in più per il pubblico che comincia ad affollare il palazzetto di Civitanova Marche!