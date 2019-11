Il Praia conquista la Supercoppa brasiliana: prima delusione per il Minas di Nicola Negro

Di Redazione

Con una secca vittoria per 3-0 (25-22, 25-22, 25-19) il Praia Clube di Brayelin Martinez, Fernanda Garay e Thaisa rimette in discussione l’egemonia del Minas e conquista per la seconda volta consecutiva la Supercoppa femminile brasiliana.

Una vittoria netta e meritata quella del Praia sul Minas, allenato da Nicola Negro, lo scorso anno alla Delta Informatica Trentino, che interrompe anche una striscia di scontri diretti a vantaggio del Minas anche nelle partite decisive. All’Arena Sabiazinho di Uberlandia il Praia gioca senza le infortunate Carol, il lLibero Suelen e Monique, ma la dominicana Martinez non fa rimpiangere l’opposto titolare. Il primo set è decisamente il più equilibrato: il break decisivo per il Praia arriva solo nel finale dopo un lungo vantaggio malamente sprecato: 23-21 decisivo il muro.

Nel secondo set il Praia si porta anche avanti ma non riesce a trovare continuità è Bruna Honorio, ormai pienamente rientrata in attività dopo la drammatica operazione subita al cuore non più di cinque mesi fa, a piazzare i punti decisivi che valgono il set.

Nel terzo set la resistenza del Minas si scioglie e il Praia torna a dominare con sette, otto punti di vantaggio.

Ora le due tradizionali avversarie si ritroveranno l’una contro l’altra nel Campeonato Mineiro che comincerà martedì sera.

(Fonte: CBV)