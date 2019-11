Dopo la sconfitta di Supercoppa l’Itas Trentino è subito tornata a casa ad allenarsi

Di Redazione

Rientrata all’alba da Civitanova Marche, con un viaggio in pullman iniziato subito dopo la conclusione della semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019 con Perugia, l’Itas Trentino ha goduto dell’intera giornata libera per sabato 2 novembre prima di tornare a svolgere la propria attività alla BLM Group Arena.

La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per la mattinata di domenica, momento in cui i gialloblù sosterranno una sessione di lavoro di tre ore che prevede la prima parte in sala pesi e poi la seconda sul campo centrale dell’impianto di via Fersina. Nel tardo pomeriggio ci sarà poi spazio per un’ulteriore seduta di potenziamento fisico della durata di circa un’ora, diretta dal Preparatore Atletico Alessandro Guazzaloca.

L’immediato ritorno al lavoro si è reso necessario per permettere ai giocatori di ottimizzare la propria condizione (fisica e tecnica) in vista del prossimo appuntamento ufficiale, in calendario già per mercoledì 6 novembre. In quella data è infatti prevista la trasferta più lunga di tutta la regular season di SuperLega Credem Banca 2019/20 (il recupero del terzo turno), visto che Giannelli e compagni saranno di scena a partire dalle ore 19.30 (diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel) al PalaCalaFiore di Reggio Calabria, campo dove in questa stagione la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia disputerà le proprie partite casalinghe.

(Fonte: comunicato stampa)