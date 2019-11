Del Monte Supercoppa: Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes Modena LIVE

Di Eugenio Peralta

All’Eurosuole Forum di Civitanova Marche la finalissima della Del Monte Supercoppa 2019: la Sir Safety Conad Perugia sfida i campioni in carica della Leo Shoes Modena.

Segui gli aggiornamenti live su Volley NEWS!

1° SET – Finale preceduta dalla scenografica esibizione del gruppo Corona Events e, ovviamente, dall’esecuzione dell’inno nazionale. Eurosuole Forum vicino al sold out malgrado l’assenza della squadra di casa. Modena ripropone lo stesso sestetto della semifinale, per Perugia c’è un solo cambio: Podrascanin al centro al posto di Russo. La partita si apre con tre errori: il primo punto “vero” lo mette a segno Leon (2-2). La battuta del cubano non sfonda (4-4) e le due squadre avanzano testa a testa. Atanasijevic risponde a Mazzone (8-8) ma poi concede il primo break alla Leo Shoes con un attacco out: 8-10. Rimedia dai nove metri proprio Leon (11-11); anche Bednorz si fa sentire con un ace (13-14). Anderson e Zaytsev riportano avanti Modena (14-16).