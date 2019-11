SuperLega ferma ma Vero Volley Monza al lavoro

Di Redazione

Prosegue senza soste la preparazione della Vero Volley Monza alla terza giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020, in programma mercoledì 6 novembre, alle ore 20.30, al PalaYamamay di Busto Arsizio, contro la Sir Safety Conad Perugia.

Un weekend, quello alle porte, il primo senza senza gare complice la Final Four della Del Monte®Supercoppa Italiana, in scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche oggi e domani, sabato 2 novembre, che la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sfrutterà per analizzare con maggiore calma le situazioni di gioco che meno hanno funzionato in questo avvio di stagione regolare.

Un inizio di campionato che, pur non avendo regalato punti alla Vero Volley Monza, ha fornito ai monzesi spunti interessanti su cui poter lavorare per affrontare il prosieguo con successo. Pomeriggio di tecnica quest’oggi e una doppia seduta tra pesi e tecnica domani per Beretta e compagni, che domenica si prenderanno il primo giorno di riposo settimanale.

“Abbiamo individuato alcuni comparti del gioco dove non siamo stati di livello – ha dichiarato l’allenatore della Vero Volley Monza, Fabio Soli -. In questa settimana abbiamo cercato di approfondirli e di limitarli ove possibile, approfittando della sosta per lavorarci con maggiore attenzione ed anche meno ritmo, sviluppandoli positivamente in vista delle prossime gare. Avere zero set vinti nel casellino pesa sull’umore dei ragazzi che però sono consapevoli e convinti che la strada intrapresa porterà risultati sul medio e lungo periodo.

Vogliamo a tutti i costi fare risultato: questo un po’ ci mette addosso frenesia ma non deve metterci pressione. Sapevamo che l’inizio sarebbe stato complicato, sia per il calendario che per la mancanza dell’organico completo a disposizione, anche se non ci aspettavamo due sconfitte per 3-0. La cosa più importante al momento è giocare bene a pallavolo. Sono certo che i risultati verranno e sorrideranno a questa squadra che sta creando un gruppo interessante”.

Allenamenti 28 ottobre – 3 novembre 2019

al Seven Infinity Gorgonzola



Lunedì 28 ottobre

Libero

Martedì 29 ottobre

Ore 10.30 – 13.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 18.00 – 20.30 Allenamento tecnico

Mercoledì 30 ottobre

Ore 16.30 – 19.00 Allenamento tecnico

Giovedì 31 ottobre

Ore 9.30 – 12.00 Pesi + allenamento tecnico

Ore 16.30 – 19.00 Allenamento tecnico

Venerdì 1 novembre

Ore 17.00 – 19.00

Allenamento tecnico

Sabato 2 novembre

Ore 9.30 – 11.00 Pesi

Ore 15.30 – 18.00 Allenamento tecnico

Domenica 3 novembre

Libero

