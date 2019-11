SuperLega: domenica in campo solo Calzedonia Verona e Gas Sales Piacenza in diretta RAI Sport

Di Redazione

Domenica 3 novembre i riflettori si sposteranno dalla Del Monte® Supercoppa alla Regular Season di SuperLega Credem Banca con l’unica partita di Campionato in programma nel week end. Alle 18.30 andrà in scena Calzedonia Verona – Gas Sales Piacenza, con diretta tv su RAI Sport, un incontro valido per la terza giornata di andata. Il turno si completerà mercoledì 6 e giovedì 7 novembre con le altre gare.

Calzedonia Verona – Gas Sales Piacenza. Sfida inedita tra una squadra che vuole unirsi alla tavola delle grandi e una matricola che vanta il potenziale per bruciare le tappe. Nel borsino degli scaligeri, che mercoledì hanno accolto il nuovo schiacciatore statunitense Muagututia per le visite mediche, finora un successo e una frenata in Regular Season. Dopo il 3-0 casalingo inflitto a Sora non è arrivato il bis al PalaBarton in una serata opaca dai nove metri. Gli emiliani, complice il calendario proibitivo, sono andati in bianco sul campo dei Campioni d’Italia e non hanno avuto sorte migliore tra le mura amiche nel derby con Modena soffrendo in ricezione. Tra i piacentini Fei è a 8 attacchi vincenti dai 6000 in Regular Season, Botto a 13 punti dai 2900 in carriera.

3a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 3 novembre 2019, ore 18.30

Calzedonia Verona – Gas Sales Piacenza Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Mercoledì 6 novembre 2019, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino Diretta Eleven Sports

Mercoledì 6 novembre 2019, ore 20.30

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia Diretta Eleven Sports

Giovedì 7 novembre 2019, ore 20.30

Consar Ravenna – Allianz Milano Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina Diretta Eleven Sports

Leo Shoes Modena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven Sports



Turno di riposo: Kioene Padova

Classifica

Cucine Lube Civitanova 9, Itas Trentino 6, Leo Shoes Modena 6, Allianz Milano 6, Sir Safety Conad Perugia 5, Calzedonia Verona 3, Kioene Padova 3, Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Gas Sales Piacenza 0, Vero Volley Monza 0.

Una partita in più: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Sir Safety Conad Perugia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Una partita in meno: Top Volley Latina, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Calzedonia Verona – Gas Sales Piacenza

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Sebastian Solé – 2 muri vincenti ai 300 (Calzedonia Verona); Alessandro Fei – 8 attacchi vincenti ai 6000, Dragan Stankovic – 13 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Piacenza).

In Carriera: Stephen Boyer – 12 attacchi vincenti ai 500 (Calzedonia Verona); Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli – 1 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Piacenza).

Federico Bonami (Calzedonia Verona): “Sappiamo da dove partire: dal lavoro di squadra. La partita con Perugia è stata una grande lezione, e dietro quella sconfitta c’è una grande opportunità, per capire dove siamo e come ripartire rapidamente. Sappiamo dove vogliamo arrivare, coach Stoytchev ce lo dice ogni giorno. Contro Piacenza avremo bisogno del nostro Agsm Forum, con il calore di più tifosi possibile. Dobbiamo rimanere tutti compatti e ripartire subito”.



Dick Kooy (Gas Sales Piacenza): “Dopo le prime due gare contro Civitanova e Modena, anche quella in programma domenica contro Verona sarà per noi un’altra sfida importante da giocare. Abbiamo lavorato bene in settimana e ci stiamo preparando al meglio. Verona è una squadra con tanti giocatori forti, con centrali di ottimo livello e un opposto, come Boyer di cui conosciamo tutti il suo valore. Sarà una partita difficile, ma noi l’affronteremo consapevoli dei nostri mezzi e di poter interpretare al meglio la sfida”.

(Fonte: comunicato stampa)