Saugella Monza con la testa già a Caserta. Domenica di nuovo in campo contro la Golden Tulip Volalto 2.0

Di Redazione

Neanche il tempo di riflettere sulle cose che meno hanno funzionato nella gara di ieri contro Scandicci che la Saugella Monza deve tuffarsi con la testa nel prossimo appuntamento del Campionato di Serie A1 femminile 2019-2020. Dopodomani, domenica 3 novembre, alle ore 17.00 (diretta PMG Sport), infatti, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley sarà di scena a Caserta, sul campo del Pala Vignola, contro la Golden Tulip Volalto 2.0 per il quinto turno di andata della stagione regolare.

Nonostante la sconfitta subita in rimonta contro Scandicci nella quarta giornata, Monza parte per la Campania con la consapevolezza di aver fatto ulteriori passi in avanti rispetto alle prime uscite. I primi due set vinti al Pala Allende contro le toscane, hanno infatti messo in luce un gioco a tratti devastante, capace di offendere al servizio, in attacco e a muro, grazie alle bocche da fuoco Ortolani (per lei avvio estremamente positivo), Orthmann e Mariana. Un passo in avanti certamente importante per la squadra di Dagioni, capace di trovare anche per vie centrali, con Heyrman e Danesi, e al servizio, con le giovani Obossa e Squarcini, delle soluzioni per costruire una buona fase break. Con quattro punti in classifica ed un bilancio di una vittoria e tre sconfitte, di cui una al quinto set, le monzesi però hanno bisogno di tornare a vincere, sia per riprendere la giusta via che per alzare il morale.

La dimostrazione che la Saugella Monza è comunque in crescita è certificata dai numeri, migliorati sensibilmente dopo due uscite. Undicesima nei punti realizzati (236, prima Firenze con 350), dodicesima negli ace (13, prima Brescia con 35) e settima nei muri (40, prima Firenze con 57). A livello individuale la miglior realizzatrice monzese è Serena Ortolani (67 punti, undicesima in una classifica che vede prima Mingardi di Brescia con 122), anche top ace insieme a Mariana con 3 battute vincenti (diciannovesima in classifica, prima Hancock di Novara con 18 ace), mentre le migliori a muro sono Anna Danesi e Laura Heyrman (12 muri a testa, settime in graduatoria, prima Stevanovic di Novara con 19).

IL ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici SKORUPA, DI IULIO

Centrali SQUARCINI, HEYRMAN, DANESI

Schiacciatrici ORTOLANI, MARIANA, BEGIC, ORTHMANN, MEIJNERS, OBOSSA

Liberi PARROCCHIALE, BONVICINI

Allenatore DAGIONI

IL ROSTER COMPLETO – GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA

Palleggiatrici DALIA, BECHIS

Centrali ALHASSAN, GARZARO

Schiacciatrici POLL, HOLZER, CRUZ, GRAY, CASTANEDA

Liberi AMERI, GHILARDI

Allenatore CUCCARINI

PRECEDENTI

Non ci sono precedenti tra le due squadre

LE EX DELLA GARA

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia avversaria

CURIOSITA’

Alessia Ghilardi, libero di Caserta, ha indossato la maglia della Saugella Monza di Sand Volley nell’ultima edizione del Lega Volley Summer Tour 4X4, alzando inoltre con le monzesi la Supercoppa Italiana 2019.

LE DICHIARAZIONI PRE GARA – VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=rEHAdsd69Ig

Josephine Obossa (schiacciatrice Saugella Monza): “Sicuramente scenderemo in campo a Caserta con un approccio diverso rispetto a quello visto contro Scandicci, gara in cui abbiamo iniziato benissimo ma non siamo riuscite a tenere costante il livello della concentrazione soprattutto nel terzo set. Maggiore carica, lucidità e voglia di vincere: questo l’approccio che dovremo avere in Campania. Ci aspettiamo una Caserta combattiva, con voglia di vincere e che non ha nulla da perdere. Noi però dovremo avere più determinazione e grinta di di loro”.

VOLLEY CUP SERIE A1 FEMMINILE 2019-2020 IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA

Sabato 2 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 3 novembre, ore 16.00 (diretta PMG Sport)

Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 3 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Lardini Filottrano – èpiù Pomì Casalmaggiore

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – SAUGELLA MONZA

Lunedì 4 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – Zanetti Bergamo

Giovedì 7 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 14; Il Bisonte Firenze* 12; Igor Gorgonzola Novara* 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 8; Unet E-Work Busto Arsizio 7; Savino Del Bene Scandicci 6; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 6; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Reale Mutua Fenera Chieri 6; Zanetti Bergamo 5; SAUGELLA MONZA 4; Lardini Filottrano 2; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 1; Bartoccini Fortinfissi Perugia 1. *una partita in più

(Fonte: comunicato stampa)